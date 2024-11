Real Madrid-Milan diretta Champions League: Vinicius risponde a Thiaw LIVE

MADRID - Real Madrid e Milan si incontrano allo stadio Santiago Bernabéu per la quarta giornata di Champions League . La sfida mettrerà una contro l'altra le due squadre più titolate della competizione che, insieme, hanno vinto per ben 22 volte questo torneo. Dopo tre partite il Real Madrid occupa il dodicesimo posto con 6 punti fatti tra Stoccarda, Lilla e Borussia Dortmund. Il Milan è invece venticinquesimo, appena fuori dalla zona qualificazione con 3 punti fatti contro il Brugge dopo gli insuccessi con Liverpool e Leverkusen. Segui la partita in diretta.

21:40

37' - Tiro schiacciato di Tchouameni

L'ex centrocampista del Monaco trova spazio dalla distanza e lascia partire un destro radente che non prende velocità consentendo una parata facile a Maignan.

21:38

35' - Tuffo di Vinicius

Il Milan recupera palla nella propria area dopo un fallo di Vinicius ai danni di Maignan. Il portiere decide di giocarla subito e nel caricare il passaggio tocca la gamba del brasiliano che si getta a terra sperando in un intervento dell'arbitro.

21:37

34' - Riprende il gioco

Il Milan ha protestato parecchio per il contrasto tra Lunin e Thiaw ma l'arbitro ha difeso la decisione di campo. Intanto il difensore si è ripreso e può continuare la partita.

21:35

31' - Lunin salva su Reijnders

Sugli sviluppi di corner il Milan libera Reijnders fuori area. L'olandese si sistema la palla sul destro e con una conclusione improvvisa obbliga Lunin a intervenire in tuffo vicino al palo. L'azione prosegue con il centrocampista che alza un pallone sul secondo palo per Thiaw. Il tedesco viene anticipato dall'uscita con i pugni di Lunin e nello scontro prende un colpo alla testa.

21:33

30' - Azione solitaria di Theo

Il terzino sinistro del Milan riceve palla nella metà campo avversario e in velocità corre verso la porta del Real. Arrivato dal limite approfitta dello spazio concessogli e con il mancino cerca la porta trovando la deviazione di Militao che manda il pallone sul fondo.

21:31

28' - Il Milan cerca spazi

La formazione di Fonseca completa un altro recupero grazie all'ennesimo ripiegamento di Morata che crea problemi alla costruzione del Real Madrid e con forza porta via il pallone nella propria metà campo. La squadra gira palla trovando Reijnders, che con un pallone teso libera Musah in zona interessante. L'americano prova una veronica dal limite ma perde palla.

21:27

24' - Ammonito Morata, salta lo Slovan

Gioco fermo per un colpo al volto ai danni di Pulisic. Precedentemente l'arbitro ha ammonito Alvaro Morata, probabilmente per proteste. Lo spagnolo era diffidato e salterà la prossima partita di Champions League.

21:25

23' - VINICIUS LA PAREGGIA

Con estrema calma Vinicius si presenta dal dischetto e con uno scavetto spiazza Maignan segnando il gol dell'1-1.

21:24

21' - RIGORE PER IL REAL

Nasce tutto da un lancio in area per Bellingham, la difesa del Milan prova ad allontanare ma il Real continua a spingere trovando Vinicius sulla sinistra. Il brasiliano controlla la palla e va via ad Emerson che nel tentativo di fermarlo lo mette giù in area di rigore.

21:21

18' - Pulisic calcia da fuori

Il Milan riparte velocemente con Reijnders che semina tutti a metà campo e poi scarica per Musah. L'americano coinvolge il connazionale Pulisic, che dal limite si crea lo spazio per calciare lasciando partire una conclusione mancina sgonfia, la blocca Lunin.

21:19

16' - Morata si impegna in difesa

Il Real si porta in avanti e tenta una serie di scambi nello stretto che viene interrotta da un anticipo difensivo di Alvaro Morata, generoso nel rientrare e pulito nel riprendere il possesso.

21:16

13' - Mbappe e Vinicius ci provano

Il Real prova a rispondere subito con Mbappe e Vinicius. L'occasione migliore è per il francese che calcia con forza trovando la risposta di Maignan.

21:15

12' - MILAN IN VANTAGGIO

Il Milan si porta in vantaggio sfruttando un calcio d'angolo spedito nell'area piccola da Pulisic. In mischia la colpisce Thiaw che di testa sorprende tutti sbloccando il match.

21:12

9' - Morata a terra

L'attaccante del Milan ha preso una botta in un contrasto con Tchouameni. L'arbitro ha lasciato correre ma i calciatori hanno messo il pallone fuori per permettere all'ex del match di riprendersi dopo il colpo al polpaccio.

21:10

7' - Punizione di Modric

Mbappe rimedia un calcio di punizione nella trequarti avversaria e Modric lo calcia direttamente in porta. La sua conclusione non particolarmente velenosa viene bloccata in due tempi da Maignan.

21:08

5' - Cavalcata di Theo

Il Milan si presenta nell'area avversaria con la prima cavalcata di Theo Hernandez sulla sinistra. Il francese accellera avvicinandosi alla linea di fondo e con poco spazio colpisce di mancino mandando la palla tra le braccia di Lunin.

21:06

3' - Pericolo Mbappe

Prima opportunità per il Real che attacca dalla destra trovando un passaggio arretrato per Mbappe che da posizione proibitiva prova a incrociare il destro mandando la palla sul fondo.

21:05

2' - Lancio lungo per Leao

Il Real Madrid concede subito tanto spazio a Leao largo sulla sinistra. Emerson lo vede e prova a innescarlo con un cambio di gioco preciso ma è tutto fermo a causa della posizione irregolare del portoghese.

21:02

1' - Si parte con Real Madrid-Milan

L'arbitro Vincic ha fischiato l'inizio di Real Madrid-Milan. Il primo pallone della gara è dei Blancos che lo muovono ditro con Bellingham.

21:01

Inizia il minuto di silenzio

Mentre il Bernabeu commemora le vittime della tragedia che ha colpito Valencia, i calciatori si sono riunti intorno al cerchio di centrocampo per rispettare un minuto di silenzio.

20:57

Squadre nel tunnel

Le due formazioni stanno per fare il loro ingresso in campo davanti al pubblico del Bernabeu. I ventidue protagonisti attendono il via libera dentro il tunnel dello stadio.

20:55

Champions League, la classifica live

La quarta giornata di Champions League entra nel vivo questa sera. Segui tutti i cambiamenti nelle gerarchie in tempo reale. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

20:50

Real Madrid, numeri da sogno contro le italiane

Il Real Madrid ha vinto 17 delle ultime 18 partite europee contro squadre italiane. L'unica sconfitta è arrivata in casa contro la Juventus nell'aprile 2018 nei quarti di finale di Champions League.

20:45

Morata a Sky Sport: "Ora il calcio è la cosa meno importante"

Nei minuti che precedono il fischio d'inizio di Real Madrid-Milan, l'attaccante rossonero ha parlato così di quanto successo a Valencia: "Il calcio è la cosa meno importante adesso. Conosco persone che sono là e voglio mandare un abbraccio grandissimo a tutti coloro che stanno soffrendo questa situazione. Ma da spagnolo sono molto orgoglioso di come sta reagendo la gente e dei miei compagni che stanno aiutando lì le persone. Anche noi dalla distanza aiutiamo come possiamo. Spero anche che la Spagna possa giocare presto a Valencia".

20:40

Real Madrid-Milan, i precedenti al Bernabeu

Il Real Madrid ha vinto cinque delle sette partite casalinghe contro il Milan in Champions League, battendolo 2-0 nell'ultimo precedente dell'ottobre 2010.

20:30

Fonseca prima di Real Madrid-Milan: "Ancelotti migliore al mondo"

Rileggi le dichiarazioni dell'allenatore del Milan durante la conferenza stampa di vigilia. LEGGI L'ARTICOLO

20:20

Ancelotti: "Real-Milan è il derby d'Europa, per me è speciale"

L'allenatore del Real Madrid è stato intervistato dalla Rai prima della sfida con il suo passato rossonero. SCOPRI DI PIÙ

20:10

Capello e Del Piero parlano in diretta tv prima di Real-Milan, poi arriva Morata e...

Lo scambio tra Morata e le due leggende del calcio italiano prima di Real Madrid-Milan. LEGGI L'ARTICOLO

20:00

Morata: "Il Milan ha bisogno di Leao. Real? Mi aspetto i fischi"

L'attaccante spagnolo è uno dei calciatori più attesi per la sfida di questa sera con il Real Madrid. Per lui un passato con i Blancos e anche con i rivali dell'Atletico. LEGGI LE SUE PAROLE

19:45

Real Madrid-Milan, come vederla in tv e streaming

Scopri come seguire il match di Champions League tra Real Madrid e Milan in diretta tv e streaming. LEGGI L'ARTICOLO

19:35

Real Madrid-Milan: la formazione ufficiale dei rossoneri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

19:30

Real Madrid-Milan: le scelte ufficiali di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouameni; Bellingham, Mbappe, Vinicius. All. Ancelotti

Stadio Santiago Bernabéu, Madrid