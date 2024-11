In Spagna gridano allo scandalo: "Questo gol può essere confermato?"

Inizia la quarta giornata della Champions League e subito grandi proteste nell'anticipo tra Psv Eindhoven e Girona . Dalla Spagna reclamano un grande errore arbitrale in occasione del primo gol degli olandesi.

Proteste in Psv-Girona: cosa è successo

Al 16' Ryan Flamingo ha portato avanti la squadra di Peter Bosz grazie all'assist di Tillman. Passaggio chiave insolito per la mezzala olandese. Infatti è arrivato direttamente dalla rimessa laterale battuta lunghissima da Tillman. In Spagna però si sono resi conti che il giocatore del Psv ha battuto la rimessa laterale con il piede sinistro completamente all'interno del campo. Tante le proteste dei media spagnoli dato che la rimessa si sarebbe dovuta far ribattere. Poco meno di un quarto d'ora dopo è arrivato anche il raddoppio del Psv firmato proprio da Tillman.