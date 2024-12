Dove vedere Atalanta-Real Madrid in tv? DAZN o Sky, streaming e orario

Nel miglior inizio di stagione della storia del club, l'Atalanta affronta il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella sesta giornata di Champions League . In Europa la squadra di Gasperini è reduce dalla goleada in casa dello Young Boys e facendo un risultato positivo anche contro i Blancos metterebbero uan seria ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi.

Atalanta-Real Madrid, l'orario

Atalanta-Real Madrid andrà in scena oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 21 alla Gewiss Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid in diretta tv

Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid in streaming

Atalanta-Real Madrid sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le due piattaforme di proprietà di Sky, accessibili tramite un semplice login, sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.