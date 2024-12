Gasperini: “L’Atalanta non è superiore al Real Madrid. E su Scamacca…”

Alla vigilia di Atalanta-Real Madrid , in programma domani alle ore 21 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i Blancos di Carlo Ancelotti. Dall'emozione di affrontare una squadra così importante alle scelte di formazione, condizionate "solo" dalle assenze di Cuadrado e dei lungodegenti Scamacca e Scalvini .

Gasperini: "L'Atalanta non può sentirsi favorita con il Real Madrid"

Così Gasperini in conferenza stampa, tra emozioni e valore dell'avversario: "Nessuna squadra può sentirsi favorita quando gioca contro il Real Madrid. Noi arriviamo a giocare una partita importante, nel nostro stadio, per la gente di Bergamo è un appuntamento fantastico. Dobbiamo isolarci da questi commenti che non ci riguardano, sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima. La classifica in questo momento è momentanea, siamo felici, ma da qui pensare che l'Atalanta sia superiore al Real Madrid penso si vada un po' oltre. Noi faremo il massimo per fare risultato, ma noi siamo un po' più cauti, è un'euforia un po' esagerata".

Che Atalanta aspettarsi: "La Supercoppa Europea, in quel momento, sembrava il punto più alto della storia del club. Poi non ci siamo arrivati benissimo per via delle vicissitudini di mercato, ma nonostante questo per un'ora siamo riusciti a fare una buona gara. Abbiamo inserito altri giocatori, molti sono saliti di livello... Quella di domani penso sia una partita diversa rispetto a quella di agosto".

Gasperini: "È un ottimo momento, l'Atalanta è cambiata"

"Per noi è indubbiamente un ottimo momento, - ha confermato il Gasp - arriviamo da una striscia di vittorie gratificante. Non possiamo che essere soddisfatti, anche di ciò che abbiamo regalato ai tifosi, si percepisce l'elettricità. Ma dobbiamo dimenticare Roma e Milan, non dobbiamo ascoltare i vari giudizi, dobbiamo recuperare la miglior concentrazione, per giocare una partita importante, che ci mette nella condizione di offrire un buon calcio".

Sulle scelte, ha aggiunto: "La possibilità di sbagliare formazione rispetto ad agosto è altissima... L'Atalanta è cambiata sia nel numero che nella rosa, - ha sottolineato Gasperini - ma soprattutto anche nelle prestazioni di questi giocatori, credo che Lookman abbia accennato ai vari top player che ha il Real Madrid, ma credo che qualcuno ne abbiamo anche noi. Rispetto lo scorso anno è diventato un giocatore con continuità, ha fatto da subito un gran numero di gol, lo fa stare tra i top in Europa, quindi nel mondo".