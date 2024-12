Thiago Motta e la sfida al City: "Gli infortuni non devono essere un alibi"

Thiago Motta e Kenan Yildiz hanno presentato Juve-Manchester City , grava valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League . Dopo un siparietto innescato da una domanda a Yildiz ("Se Motta non fosse qui gli chiederesti di giocare più vicino alla porta?", smorzata dal "ma sono qui..." del tecnico dei bianconeri), la conferenza stampa è entrata nel vivo.

Thiago Motta ha spiegato: "Il Manchester City ama giocare con tanti uomini in attacco. Noi dobbiamo essere pronti a difenderci bene, pressare e giocare con qualità quando la palla tra i piedi. Dobbiamo dare priorità alle cose più importanti, prepararci bene e sapere cosa essere contro una squadra come il City. Possiamo creargli delle difficoltà, ma dobbiamo evitare di dargli spazi tra le linee. La classifica? I conti li faremo dopo".

Thiago Motta sui recuperi di Cambiaso, McKennie e Douglas Luiz

Cambiaso, McKennie e Douglas Luiz sono rientrati in gruppo: "Quando avevamo meno giocatori abbiamo dato qualcosa in più per la squadra. Sono felice di questi rientri, sono i primi che vogliono giocare. Possono aiutare la squadra sia dall'inizio sia in corso. Gli infortuni non devono essere un alibi, non credo che il nostro momento no sia dovuto a quello. Per il momento abbiamo perso solo una partita in Champions League e dobbiamo continuare a migliorare ogni aspetto".

Motta: "Relativo parlare di crisi del City, Guardiola è fortissimo"

Motta ha poi aggiunto e concluso: "Abbiamo dimostrato di avere grande carattere, giochiamo con grande solidarietà. La crisi del Manchester City? Non posso giudicare quello che succede nelle case degli altri, in questi anni hanno fatto cose straordinarie, hanno vinto quattro volte di seguito la Premier, la Champions, il Mondiale per Club, è relativo parlare di crisi. Guardiola è fortissimo e non lo dico io, sono i fatti a dirlo. La visita di Elkann? Siamo felici della sua visita, quello che ci siamo detti resta privato".

Yildiz: "Grato del sostegno di Motta"

Yildiz ha invece commentato: "Sarà una grandissima partita. Se devo scegliere un giocatore del City direi Haaland, ma ci sono tantissimi giocatori davvero bravi, eccezionali, è un grande onore poter giocare contro di loro domani. Nel calcio c'è sempre margine di miglioramento, cerco di migliorare e aiutare la squadra. Sono molto grato di avere sempre il sostegno di mister Motta e di tutta la squadra che è sempre al mio fianco. Sono molto grato di poter giocare la Champions League".