Juve-Manchester City diretta Champions League: formazioni ufficiali LIVE

20:05

Juve, occhio a Rico Lewis

Rico Lewis del Manchester City è il giocatore più giovane ad aver giocato ogni minuto per la sua squadra in questa Champions League (20 anni e 20 giorni il giorno di questa partita). Nelle prime cinque giornate dell'edizione 2024/25, è primo tra tutti i giocatori di età inferiore ai 21 anni sia per occasioni create (13) che per Expected Assists (2).

19:55

City, la formazione ufficiale

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan; Doku, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

19:51

+++ La formazione ufficiale della Juve +++

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:48

Il momento nero del Manchester City

Guardiola e il suo City stanno vivendo un periodo nero: nelle ultime 9 partite tra coppe e Premier League gli inglesi hanno vinto solo una partita, quella dello scorso 4 dicembre contro il Nottingham Forrest (3-0).

19:39

Il dato da top player di Conceiçao

Francisco Conceiçao ha completato 18 dribbling nelle sue quattro partite in questa Champions League. Infatti, la sua media di 5.2 dribbling completati ogni 90 minuti è attualmente la più alta mai registrata da un giocatore della Juventus in una singola stagione (dal 2003/04, min. 300 minuti giocati).

19:25

La classifica di Juve e City

Oltre al fascino, la partita di oggi ha una grande importanza in ottica classifica: sia Juve sia City sono a 8 punti in piena zona playoff, a un solo punto di distanza dal 25° posto e quindi dalla zona che garantisce l'eliminazione dalla Champions. GUARDA LA CLASSIFICA

19:15

I numeri di Juve-Manchester City

Juventus e Manchester City si sono affrontate in 6 precedenti occasioni in Europa. Dopo aver perso il primo incontro nel settembre 1976 (0-1 in Coppa Uefa), la Juventus è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 5 partite contro la squadra inglese (3V, 2N).

L'attuale serie senza vittorie del Manchester City contro la Juventus è la più lunga contro un avversario in una competizione europea (5), insieme a una serie di 5 partite contro il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Tuttavia, questa sarà la prima volta che il Man City affronterà la Juve con Pep Guardiola.

La Juventus ha perso 4 delle ultime 6 partite casalinghe in Champions League (2V), inclusa la più recente contro lo Stoccarda (0-1). Si tratta di tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 40 gare casalinghe nella competizione (quattro), tra ottobre 2013 e dicembre 2021.

Allianz Stadium, Torino