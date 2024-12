Thiago Motta diretta dopo Juve-Manchester City: interviste e conferenza LIVE

All'Allianz Stadiun è andata in archivio Juve-Manchester City , valida per la sesta giornata di Champions League . A decidere il match sono stati i gol di Vlahovic al 53' e McKennie al 75'. Leggi le dichiarazioni post-partita di Thiago Motta in tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:42

Thiago Motta a Sky: "Ringrazio i ragazzi"

Thiago Motta a Sky: "Lavoriamo per dare emozioni. Il nostro pubblico ci ha dato energia. Ringrazio i miei ragazzi, che hanno fatto un'ottima partita, insieme, giocando da squadra. La vittoria è importante, di gruppo, delle persone che lavorano nel club. Dallo staff medico alla comunicazione: cresciamo insieme".

23:32

Champions League, la classifica

La classifica aggiornata di Champions League dopo Juve-Manchester City 2-0 e tutte le altre gare del mercoledì. CONSULTA LA CLASSIFICA

23:18

Guardiola: "Complimenti a Thiago Motta"

Guardiola ad Amazon Prime: "La Juve ha giocato molto bene, complimenti a loro. Anche noi abbiamo giocato bene, ci è mancato il passaggio finale. Dobbiamo fare una vittoria in due gare. Andremo a Parigi per provarci. Complimenti a Thiago Motta". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

23:14

Vlahovic: "Risultato strepitoso"

Vlahovic a Prime Video: "Tutta la squadra ha fatto una ottima partita, ci siamo preparati bene. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il risultato è strepitoso e può darci una grande spinta per il resto della stagione. Sul gol ho avuto anche un po' di fortuna, ma l'importante è che sia entrata e spero di continuare così". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

23:10

Thiago Motta: "Regali di mercato? Sappiamo cosa vogliamo fare"

Thiago Motta: "Regali di mercato? Quando arriverà il momento. L’importante è essere tutti sulla stessa linea. Sappiamo cosa vogliamo fare e di cosa abbiamo bisogno in questo momento. A prescindere dai risultati è importante mantenere la stessa linea e la stessa filosofia. Giocheremo contro il Venezia, dobbiamo essere concentrati. Abbiamo dimostrato questo livello, oggi. Ora dobbiamo dimostrarlo sempre".

23:08

Thiago Motta: "La parita più bella? Di certo emozionante"

Thiago Motta: "A Lipsia è stata una partita completamente diversa, con tutto il rispetto, per il valore dell’avversario. Oggi dovevamo difendere e portare avanti tanti uomini in ripartenza. Siamo stati bravi a supportare Vlahovic. Nelle partite precedenti eravamo più aperti perché affrontavamo squadre con caratteristiche del City. La partita più bella? Non lo so. Ma le emozioni che abbiamo vissuto con i nostri tifosi, con tutto lo stadio, beh, è per quello che facciamo questo lavoro".

23:06

Thiago Motta: "McKennie può fare tutto"

Thiago Motta: "McKennie può fare tutto. Orienta la squadra. Trasmette delle cose di cui abbiamo bisogno nel campo: andare a pressare, stare alti. Avere giocatori della sua qualità è per noi è una fortuna. Sono contento per lui e per tutti i giocatori che hanno fatto un’ottima prestazione insieme".

23:03

Thiago Motta: "Abbiamo giocato con animo e testa"

Thiago Motta a Prime Video: "Abbiamo giocato con animo e testa. Con la voglia di fare le cose nel modo giusto. Ci siamo abbasati insieme. Siamo andati insieme in attacco e li abbiamo colpiti nel momento giusto. Bravi tutti i ragazzi, bravo tutto il gruppo. La nostra parte medica e tecnica hanno lavorato per recuperare i ragazzi che oggi sono rientrati. Complimenti a tutti".

23:01

Juve-Manchester City 2-0, rivivi la diretta

Vittoria importantissima della Juve all'Allianz Stadium: 2-0 al Manchester City grazie ai gol nella ripresa di Vlahovic e McKennie. RIVIVI LA DIRETTA

22:56

Champions League, risultati e calendario

Champions League, risultati e calendario aggiornati alla sesta giornata. CHAMPIONS, CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

22:49

Champions League, la classifica

La classifica aggiornata di Champions League dopo Juve-Manchester City 2-0 e tutte le altre gare del mercoledì. CONSULTA LA CLASSIFICA

Allianz Stadium - Torino