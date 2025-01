Brugge-Juventus diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

La Juve va alla ricerca di punti qualificazione contro il Brugge nella penultima giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri sono attualmente in piena zona playoff al quattordicesimo posto della classfica con undici punti, ma posso ambire ancora alla qualificazione agli ottavi di finale. Segui la diretta del match su Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:47

Brugge-Juve, è conto alla rovescia

Scatta il contto alla rovescia per il calcio d'inizio di Brugge-Juve: tra tredici minuti palla al centro!

20:40

Brugge, il fattore autogol

Due degli ultimi tre gol segnati in UEFA Champions League dal Club Brugge sono stati autogol, dopo aver beneficiato di autogol solo in due delle sue prime 66 partite nella competizione. L'unica squadra a beneficiare di un autogol in tre partite consecutive del torneo è stata l'Inter nell'ottobre 2002.

20:35

Juve, gli ultimi sette gol in Champions dopo l'intervallo

I primi due gol della Juventus in questa UEFA Champions League sono stati segnati nel primo tempo, ma gli ultimi sette sono arrivati tutti dopo l'intervallo. Il loro tasso di conversione è migliore del 14% nel secondo tempo delle partite (20%) rispetto al primo (6%).

20:30

Thiago Motta: "Ho visto il gruppo molto bene"

Thiago Motta a Sky: "Ho visto il gruppo molto bene. Con una vittoria possiamo affrontare l'ultima giornata per qualcosa di importante. Il Brugge viene da una striscia di risultati importanti. Dobbiamo fare una grande partita per vincere. Le scelte? Trattandosi grandi giocatori vogliono giocare tutti, ma capiscono che l'importante è la squadra e che si può dare il proprio contributo anche a gara in corso. Chi inizia deve farlo molto bene, chi subentra deve mantenere o alzare il livello".

20:30

Vlahovic in panchina, il contributo gol in Champions

Dusan Vlahovic (che parte dalla panchina) ha partecipato a otto gol in 12 presenze in UEFA Champions League con la Juventus (sei reti e due assist). Solo due giocatori hanno raggiunto più di 10 gol/passaggi vincenti combinati in 13 o meno partite con i bianconeri: David Trezeguet nel 2001 (11) e Zinedine Zidane nel 1997 (12).

20:22

Giuntoli: "Kolo Muani? Domani dovremmo esserci"

Giuntoli a Sky: "Il periodo è particolare, sono un po' indaffarato (ride). Torniamo in Champions, andiamo avanti con fiducia. Kolo Muani? Stanno ultimando i documenti, domani dovremmo esserci. Quanti anni per rivedere la Juve in testa alla classifica? Siamo convinti di tornare competitivi a breve. Quest'anno abbiamo cambiato tanti giocatori. Il difensore che arriverà dal mercato? Gennaio è un mercato molto particolare, molte volte non si riesce ad arrivare dove uno vorrebbe. Prenderemo ragazzi che ci daranno una mano e dimostreranno il loro valore strada facendo. Douglas Luiz e Vlahovic? Non vogliamo fare mercato in uscita. Con la defezione di Milik, Bremer e Cabal vogliamo fare delle entrate e non cedere nessuno. La nostra volontà è questa e resta tale".

20:21

Champions League, la classifica

Champions League, la classifica della fase campionato aggiornata in tempo reale.

20:18

Champions League, risultati e calendario

Risultati e programma della settima giornata di Champions League, il calendario completo della fase campionato.

20:15

Gelo a Bruges, occhio di riguardo per gli acciaccati della Juve

La temperatura in Belgio è scesa anche sotto lo zero. Anche per questo motivo Thiago Motta e lo staff medico hanno risparmiato Yildiz, McKennie e Conceiçao, che rientrano da problemi muscolari. Partono tutti dalla panchina.

20:13

Juve, porta inviolata nelle ultime due sfide Champions

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime due partite di UEFA Champions League, più di quante ne avesse ottenute nelle precedenti 15 (una). L'ultima volta che ha ottenuto tre clean sheet di fila nella competizione risale al periodo tra settembre e ottobre 2021 (tre in quel caso).

20:08

Mbangula: "È particolare sfidare una mia ex squadra"

Mbangula a Sky: "Giocare contro una mia vecchia squadra è una sensazione particolare. Provo tante emozioni, ma siamo qui per vincere. In cosa sono migliorato negli ultimi mesi? Difficile dirlo. Tecnicamente sono cresciuto nei passaggi, che sono più precisi rispetto a prima".

20:03

Brugge, da quando non vince contro un'italiana

Il Club Brugge ha vinto le sue prime tre partite contro le squadre italiane nelle principali competizioni europee, tutte e tre nella Coppa UEFA 1975-76. Da allora, però, ha vinto solo due dei 20 incontri di questo tipo (6N, 12P), rimanendo senza vittorie in ognuno degli ultimi 14.

19:58

Juve, i precedenti con il Brugge

Tutti e quattro gli incontri tra Club Brugge e Juventus sono avvenuti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con la squadra italiana che ha vinto tre di questi quattro scontri (1P). L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella stessa edizione i bianconeri hanno vinto sia in casa che in trasferta (2-1 in trasferta e 1-0 in casa nel 2005-06).

19:52

La formazione ufficiale del Brugge

La formazione ufficiale del Brugge.

BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Hayen.

19:49

Juve, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Juventus.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

19:45

Brugge-Juve, l'orario

Il calcio d'inizio del match è in programma alle 21.

Stadio Jan Breydel - Bruges