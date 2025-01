Cannavaro: "Il Milan di Conceiçao ti azzanna quando meno te lo aspetti"

Come Conceiçao, anche Fabio Cannavaro ha parlato in conferenza alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, match valido per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico del club croato ha commentato così la situazione che stanno vivendo i rossoneri: "La gestione del Milan non è cambiata: i problemi che c'erano prima ci sono anche adesso. Con Conceiçao c'è la sensazione che la squadra ti aspetti di più e poi ti azzanna".