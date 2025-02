Champions League, quale partita su Amazon Prime tra Milan, Juve e Atalanta

Terminata la prima fase, sono pronti a iniziare i playoff di Champions League. In campo le squadre che si sono classificate dal nono al ventiquattresimo posto in classifica. Le gare di andata si giocheranno tra martedì 12 e mercoledì 13 febbraio, mentre quelle di ritorno sono previste la settimana successiva, tra il 18 e il 19. Tre italiane in campo: Juventus, Atalanta e Milan. La sfida dei rossoneri contro il Feyenoord sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.