Juve, è ansia playoff: quanto valgono gli ottavi di Champions

Mi ssione ottavi . Adesso non si può più scherzare, adesso l’altalena di risultati e prestazioni vista in campionato potrebbe costare molto cara in Europa. Tra la Juve e un posto al sole tra le migliori sedici di Champions League ci sono i playoff e il Psv Eindhoven, ostacolo già incrociato nel cammino di coppa e saltato abbastanza agevolmente alla prima giornata del maxi-girone. Era il 17 settembre scorso e la squadra di Thiago Motta vinse con un 3-1 , un successo più netto e rotondo di quanto non dica il punteggio. A cinque mesi di distanza, molto è cambiato e non del tutto in meglio perché quella Juve era nel pieno della fase crescente e sembrava promettere decisamente bene: gioco, controllo della gara, verticalità e velocità per esaltare gli attaccanti (non a caso in gol Yildiz e Nico Gonzalez) e gli inserimenti dei centrocampisti (in rete pure McKennie). E anche una difesa solida e capace di concedere pochissimo agli avversari; non a caso la rete degli olandesi arrivò a una manciata di secondi dalla fine, a gara già decisa. La Juve di oggi non ha mantenuto le promesse , ha tirato il freno a mano ed è andata incontro a una involuzione inattesa chiudendo con il fiatone al ventesimo posto il maxi girone , posizione che l’ha costretta al barrage per entrare agli ottavi.

Juve, superare i playoff è l'obiettivo minimo

Ora non si può più sbagliare. Il cammino in Champions è stato lo specchio di quello che si è visto in campionato: vittorie convincenti e prestigiose con Psv e Manchester City, prove incolori come l’occasione persa con il Bruges e cadute clamorose con lo Stoccarda e il Benfica che hanno pregiudicato l’accesso diretto agli ottavi. Adesso c’è l’occasione di invertire la rotta e iniziare a mettere un punto fermo perché proprio gli ottavi sono il traguardo minimo indicato dalla società per quanto riguarda il cammino europeo. Una volta entrati tra le migliori 16, tutto quello che verrà sarà una conquista ulteriore che andrà a impreziosire il raccolto stagionale. E sì che una doppia sfida con Inter o Arsenal stuzzicherebbe non poco, per il prestigio sportivo e sotto l’aspetto economico dei grandi incassi garantiti.

Juve, quanto vale l'accesso agli ottavi

Ci sono altri 11 milioni di buoni motivi per non fallire con il Psv. A tanto ammonta infatti il bonus qualificazione agli ottavi ed è fin troppo chiaro come gli introiti Uefa siano fondamentali per il bilancio e quando abbia pesato la mancata partecipazione dello scorso anno, circa 80 milioni. Ecco, con il nuovo format della Champions partecipare, vincere e andare più avanti possibile è ancora più importante per i conti: finora la Juve ha guadagnato 61,4 milioni, che diventerebbero 72,4 con la fee degli ottavi. E il ventesimo posto in classifica (con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) ha impedito anche guadagni superiori perché la Uefa garantisce premi crescenti ma mano che si sale in graduatoria (il bonus relativo alla classifica cresce di 275 mila euro a posizione). I quarti varrebbero altri 12,5 milioni, mentre le semifinali 15 ma è meglio non correre troppo. Missione ottavi, per il momento.