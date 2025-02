Capello: “Non vogliono giocatori al Var”. Del Piero risponde con una stoccata: “Nemmeno da altre parti…”

Alessandro Del Piero protagonista di un bel siparietto con Fabio Capello al termine di Juve-Psv . L'ex capitano bianconero, ospite negli studi di Sky Sport per il commento della prima serata dei playoff di Champions League, ha infatti risposto a un'affermazione dell'ex tecnico riguardo la considerazione degli ex calciatori, lanciando una frecciatina: "Non li vogliono da tante parti...". A chi era rivolta? Sui social è partito il dibattito.

Del Piero e la frase sugli ex calciatori: "Non li vogliono da tante parti"

Il tutto nasce dall'analisi del gol del Psv, con i giocatori della Juventus che avevano lamentato un tocco di mano di Lang a inizio azione, ritenuto regolare dall'arbitro. Fabio Capello, riguardando le immagini, ha commentato: "Al Var ci vuole un ex giocatore, ma non lo accetteranno mai, non li vogliono". Una frase a cui è seguita la stoccata di Del Piero: "Non li vogliono nemmeno da altre parti..." ha risposto l'ex capitano bianconero. Subito è partito l'applauso in studio da parte di Paolo Di Canio e Paolo Condò.

Capello su Motta: "Juve, dal compitino al compito"

Capello ha poi commentato la prestazione della Juve, e ha visto progressi da parte di Thiago Motta: "Adesso che conosce i giocatori gli chiede qualcosa in più, prima voleva che facessero il compitino e basta. Adesso che li conosce chiede loro di fare il più. Lui ha rivoluzionato il sistema di gioco della Juve, adesso chiede più giocatori in area di rigore, più personalità, più avanti".