Thiago Motta diretta dopo Juve-Psv: interviste e conferenza LIVE

In archivo l'andata dei playoff di Champions League: Juve-Psv si è conclusa sul risultato di 2-1. All'Allianz Stadium gol di McKennie al 34', pareggio di Perisic al 54' e rete del 2-1 di Mbangula all'82'. Mercoledì 19 febbraio (ore 21) il match di ritorno in Olanda per stabilire chi affronterà la squadra sorteggiata tra Inter o Arsenal negli ottavi di finale. Leggi tutte le dichiarazioni di Thiago Motta nel postpartita: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.