Chi è Fer Serrano, la moglie di Gimenez del Milan che era con lui al Feyenoord

Quando ha lasciato Rotterdam lui era dispiaciuto, sua moglie di più. Perché Santiago Gimenez ha fatto una scelta professionale sofferta ma voluta, sua moglie si è adeguata nonostante in Olanda fosse una star. Fer Serrano, attrice messicana, ha sposato Gimenez in spiaggia un anno fa ed è la sua compagna da cinque. Attrice, presentatrice, studia per diventare regista e considera Milano una possibile tappa importante anche per la sua carriera. Di Gimenez in passato ha detto: "È un ragazzo straordinario e io amo andarlo a vedere allo stadio indossando la sua maglietta".

Gimenez, la moglie e la porta del garage: il retroscena al Feyenoord

I due amano fare una vita semplice, sono social ma senza esagerare ed è stata proprio lei a spiegare perché: "Santi mi sostiene pienamente in tutti i miei progetti. Per gli standard messicani è un uomo molto progressista. Odia quando le persone lo trattano come una superstar. Qualcuno in città (a Rotterdam, ndr) ha persino dipinto una porta del garage con la posa di Santi che fa il tifo. Qui ci troviamo bene e io amo vivere in Europa, a Rotterdam". Stando ai video sui social ama molto anche vivere a Milano e il marito, con il suo impatto straordinario nel Milan (vedi anche il gol di questa sera proprio contro il Feyenoord), non è da meno.