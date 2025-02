Boban, Capello e Costacurta durissimi contro Theo Hernandez in diretta tv: "Solo un ragazzino. E sulla simulazione..."

"Stasera cala una scure evidente sulla stagione del Milan". Arriva la sentenza senza possibilità di appello da Alessandro Costacurta, uno che di trofei e successi al Milan se ne intende. Negli studi di Sky Sport 24 l'ex colonna della difesa rossonera ha attaccato duramente la squadra di Conceiçao dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord: "Io così tanti errori in una doppia partita a eliminazione diretta era da tanto tempo che non li vedevo. Certe cantonate come quelle che ha commesso Theo non si possono fare a questi livelli, non è accettabile. L’anno di questo ragazzo è forse la peggiore della sua carriera e quello che ha fatto stasera è la sua ciliegina del Milan: non si fa fatica a dire che la colpa dell’eliminazione del Milan da questa Champions ricade su Theo Henrandez. Non è colpa di Conceicao che secondo me non ha sbagliato la formazione. Lli errori li hanno fatti i giocatori e ad ogni partita ne hanno compiuti di gravi. E comunque anche in inferiorità numerica le partite si possono portare a casa. Inoltre se il Milan avesse vinto a Zagabria si sarebbe qualificato direttamente agli ottavi. Invece si è incasinato la vita perdendo una partita giocata in modo piuttosto rivedibile".