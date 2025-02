Mossa a sorpresa di Pep Guardiola in occasione della gara che deciderà il futuro del Manchester City in Champions League. Escluso Erling Braut Haaland, punto di riferimento avanzato dei Citizens, inizialmente in panchina allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid, dove i campioni d'Inghilterra in carica affronteranno il Real di Carlo Ancelotti.