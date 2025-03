La statistica clamorosa di Psg-Liverpool: i numeri sono da non credere

ROMA - Una partita incredibile quella tra Paris Saint-Germain e Liverpool andata in scena oggi (5 marzo) al 'Parco dei Principi' e valida per l' andata degli ottavi di Champions League . Una sfida a senso unico, dominata dai parigini di Luis Enrique ma vinta 1-0 dai 'Reds' di Arne Slot grazie alle prodezze del portiere Alisson e alla rete segnata all'87' da Elliott, entrato un minuto prima al posto di un evanescente Salah . E per capire l'entità della beffa subìta dal Psg basta vedere le statistiche del match, con i numeri tutti dalla parte dei padroni di casa che masticano amaro anche per uno splendido gol annullato nel primo tempo a Kvaratskhelia (pescato dal Var con un piede in fuorigioco).

Psg-Liverpool 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Champions League, domina il Psg ma vince il Liverpool: le statistiche

Gli unici dati in parità sono quelli relativi alla distanza percorsa dalle due formazioni (116.2 km per il Psg e 116.4 km per il Liverpool) e ai cartellini gialli (uno per parte, presi dai due capitani Marquinhos e Van Dijk). Per il resto, come detto, un dominio dei parigini: 28 tiri contro 2, 65% di possesso palla e il 92% di passaggi completati (646 sui 700 tentati a fronte dei 224 su 292 riusciti agli inglesi, con una precisione del 77%). E ancora: 85 attacchi contro 26, 14-2 il conto dei corner, 38 palle recuperate contro 31 e 9 parate del portiere ospite Alisson(alcune delle quali vere e proprie prodezze) mentre Donnarumma (infilato a tu per tu da Elliott nel finale) non ne ha effettuata nemmeno una. Ma il calcio non è matematica ed è anche questo a renderlo speciale: stasera a festeggiare sono stati i tifosi del Liverpool, che al ritorno tra le mura amiche di Anfield Road dovrà però fare meglio per evitare la rimonta di un Paris Saint-Germain che avrà di certo voglia di rivalsa.