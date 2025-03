Inter, che coppia la Big MaMa!

In fondo Marcus Thuram è stato preso per fare il Lukaku dopo che Romelu e l’ Inter si erano detti addio (a distanza) tra amarezze, qualche fastidio, non pochi disturbi e inevitabili speculazioni.

Il ragionamento è stato semplice: con Lautaro e Lukaku ci siamo divertiti parecchio e allora perché non replichiamo la coppia anche strutturalmente per favorire chi è rimasto? Pronti: uno e 92 per 90 chili il francese, uno e 92 e qualche etto in aggiunta Big Rom che nei piedi aveva, almeno inizialmente, molti più gol del collega.

Padre dell’intuizione, Piero Ausilio, il ds che non ama gli azzardi, ha occhio e da qualche anno è costretto a risolverla più con le idee che con i milioni: su Marcus s’era mosso prima dell’acquisizione definitiva e quando l’operazione è stata finalmente praticabile ha soffiato l’attaccante al Milan, giusto per farsi nuovi amici in città.

Va detto che Thuram è stato subito sorprendente: ha trovato la porta con una facilità disarmante e consentito a Lautaro di sfruttare gli spazi che erano diventati fin troppo naturali nei giorni belli di Lukaku.

La coppia Lautaro-Thuram è oggi una delle più forti e complete d’Europa, fatico a trovarne di migliori: unisce tecnica, misure, potenza, rapidità e esplosività. Non le manca un colpo: è in grado di produrre utilissime assistenze e alternare gol “stupidi” ad altri acrobatici. Come quello che ha consentito all’Inter di passare in vantaggio a Rotterdam.

Il secondo l’ha realizzato ovviamente Lautaro che di cognome fa Martinez. Per cui, pur non amando le crasi e nemmeno le crisi, mi gioco la mia - elementare - senza peraltro appropriarmi delle crasi altrui: dunque niente Lula, né Thula, né Santa Maria, bensì una banalissima MaMa. Meglio, Big MaMa.

Il passaggio del turno è cosa fatta e il vantaggio di due gol permetterà a Inzaghi di gestire con un pizzico di serenità in più gli impegni di metà mese.