Feyenoord-Inter diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi

ROTTERDAM (OLANDA) - Il Feyenoord ha messo in ginocchio il Milan nel playoff e ora ci riprova con l' Inter . Da una milanese all'altra, gli olandesi di Van Persie e della stella Paixao ospitano al de Kuip i nerazzurri di Inzaghi nell'andata degli ottavi di Champions League : segui la partita in diretta.

18:45

1' - Inizia Feyenoord-Inter!

Inizia Feyenoord-Inter, il de Kuip è caldissimo. Primo pallone ai nerazzurri. TABELLINO LIVE

18:30

Marotta: "Un'anomalia il rinvio del Feyenoord"

Marotta ha parlato anche ad Amazon Prime Video prima della partita: "Il gruppo ha la consapevolezza di essere sempre protagonista. Stasera ci giochiamo tanta, la squadra è pronta nonostante le assenze che siamo in grado di sopperire. L'allenatore è stato bravo a mettere in campo un'ottima formazione. Sinceramente ora non pensiamo al lato economico del passaggio del turno, pensiamo a quello che può rappresentare a tutto l'ambiente. Il Feyenoord rinvia la partita di campionato ed è di pertinenza della lega olandese. Potrebbe rappresentare un'anomalia ma non ci appelliamo a questo, non deve essere un alibi. Stadio? Due squadre gloriose come Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio moderno e all'avanguardia. Siamo quasi pronti a presentare un'offerta di acquisto di San Siro e zone limitrofe al Comune di Milano. OakTree ha messo come obiettivo primario quello di risolvere questo problema e costruire uno stadio moderno".

18:22

Marotta: "Inter protagonista in Champions"

Marotta a Sky prima della partita: "Nonostante il cambio di proprietà, il nuovo azionista ha accelerato il nostro percorso, agevolandoci nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Non abbiamo vinto ancora nulla ma siamo messi bene e abbiamo la consapevolezza che possiamo recitare un ruolo da protagonisti in tutte le competizioni. Scudetto o semifinale di Champions? L'Inter non mette nessuna firma, vogliamo centrare tutti gli obiettivi".

18:10

Inter, Lautaro può superare Mazzola

Lautaro Martinez potrebbe diventare il miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League: 17 gol fin qui, al pari con Sandro Mazzola.

17:55

Inter, pericolo Paixao

Paixao ha preso parte a 6 gol in 10 partite con il Feyenoord in questa Champions League (2 reti e 4 assist), nessun giocatore è mai stato coinvolto in più reti per la squadra olandese in una singola edizione del torneo (6 anche Santiago Gimenez in questa stagione).

17:40

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman. Allenatore: Van Persie.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

17:30

I numeri di Feyenoord-Inter

Dopo aver eliminato il Milan ai playoff il Feyenoord potrebbe diventare la quarta squadra a battere sia il Milan che l'Inter nella stessa edizione della Champions League, dopo il Tottenham nel 2010-11, il Liverpool nel 2021-22 e il Bayer Leverkusen in questa stagione.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 partite contro squadre olandesi in competizioni europee (7V, 4N), dopo aver perso per 0-1 contro il Feyenoord nell'aprile 2002. I nerazzurri, poi, hanno perso solo tre delle ultime 23 partite in Champions League (14V, 6N) ed hanno subìto più di un gol solo in tre match in questa serie (12 reti subite in totale).

de Kuip (Rotterdam)