Inter-Feyenoord diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi

L'ha la qualificazione ai quarti di Champions League in pugno, per certificarla questa sera (martedì 11 marzo) deve difendere a San Siro il 2-0 dell'andata contro il. Segui in diretta la partita.

20:35

Marotta: "Nico Paz all'Inter? Percorso difficoltoso"

Marotta a Sky: "Stadio? Dovevano essere definiti alcuni cavilli legali tra le due società, abbiamo depositato con soddisfazione questa proposta. È un atto molto importante per Inter e Milan perché con questa acquisizione contribuiranno allo sviluppo della città: è un qualcosa di straordinario. Ci sarà uno stadio nuovo sicuramente, oggi per i club italiani rappresenta un gap con i club d'Europa. Oggi a Milano cerchiamo di dare il via a un input che riguarda tutti i club di Serie A, o quanto meno parecchi. La squadra ha raggiunto un livello di consapevolezza per affrontare ogni tipo di difficoltà, come con il Monza e stasera: non dobbiamo cullarci sul risultato d'andata. Nico Paz? Ho letto questo accostamento mediatico del giocatore all'Inter. Lui è un giocatore del Como e credo che il Real abbia il diritto di recompra, quindi è un percorso abbastanza difficoltoso. È un ottimo giocatore, ma non lo scopro io. Siamo concentrati sulle competizioni che abbiamo, nel mercato entreremo nel vivo più avanti. Van Persie? Eravamo molto vicini quando ero alla Juventus, poi abbiamo preso percorsi diversi".

20:25

Inzaghi: "Non penso all'Atalanta"

Inzaghi a Sky: "È un ottavo, incontriamo una squadra che ha messo in difficoltà tante altre squadre, serviranno attenzione e una gara di corsa. Pensiamo ad oggi, non all'Atalanta. Barella, Bastoni e Lautaro hanno giocato tanto, sono in panchina e vediamo. Ho bisogno di risposte continue da tutti, sappiamo cos astiamo facendo, vogliamo continuare. Ci piacerebbe entrare nelle prime otto d'Europa".

20:00

Inter, Taremi: "Gioco spesso con antidolorifici"

Taremi a Sky prima della partita: "Spero sia una buona serata per l'Inter, abbiamo vinto l'andata e possiamo giocare con più facilità spero, sarà una bella partita. In quasi tutta la stagione ho avuto tanti infortuni e ho giocato spesso con gli antidolorifici, so che i tifosi si aspettavano di più e spero di fare meglio, ma quando hai dolore è difficile giocare. Farò del mio meglio fino alla fine della stagione. Dobbiamo giocare insieme, essere uniti, sappiamo cosa vogliamo da questa partita".

19:55

Feyenoord, la formazione ufficiale

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. Allenatore: Van Persie

19:51

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mlkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

19:45

I numeri di Inter-Feyenoord

Inter e Feyenoord si sono affrontate tre volte in Europa, per un bilancio di una vittoria per parte e un pareggio. Entrambi i successi sono stati conquistati dalla squadra ospite: gli olandesi hanno vinto in Italia nell'aprile 2002 (1-0), mentre i nerazzurri in Olanda la scorsa settimana (2-0). Il Feyenoord non strappa un successo da otto partite in trasferta (3N, 5P) contro squadre italiane in competizioni europee e non è riuscito a vincere alcuna delle 12 gare esterne contro queste avversarie con più di un gol di scarto (2V, 3N, 7P).

San Siro (Milano)