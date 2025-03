Bayern Monaco-Inter: orario, data e dove vedere l'andata dei quarti di Champions League

Come tutte le sfide di questa Champions League le due partite tra Inter e Bayern Monaco valide per i quarti di finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport o su Amazon Prime. Sarà inoltre possibile seguire il doppio confronto in streaming su SkyGo, NowTV o su Amazon Prime, mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili avversarie di Inter o Bayern Monaco in semifinale

La squadra che riuscità a staccare il pass tra Inter e Bayern Monaco affronterà poi in semifinale (andata 29/30 aprile, ritorno 6/7 maggio) una tra il Barcellona (che ha eliminato il Benfica) e la vincente del quarto di finale tra Lille e Borussia Dortmund, il cui ritorno è in programma mercoledì 12 marzo in Francia dopo l'1-1 del primo round in terra tedesca. Anche in questo caso l'Inter, in caso di qualificazione, affronterebbe il primo round in trasferta e il secondo a San Siro. La finale in gara unica è invece in programma sabato 31 maggio 2025 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.