MILANO - L'Inter stacca il pass per i quarti di finale di Champions League battendo 2-1 il Feyenoord nell'ottavo di ritorno a San Siro. Ad aprire il match la rete di Marcus Thuram (8'), poi un fallo di Calhanoglu in area regala un rigore al club olandese, trasformato da Moder per riaprire i giochi (42'). I nerazzurri nella ripresa riescono a gestire al meglio la gara e trovano anche il gol del nuovo vantaggio proprio con Calhanoglu, sempre sugli sviluppi di un penalty gudagnato stavolta da Taremi. Nel doppio scontro il risultato è quindi un 4-1 per l'Inter, che nei quarti affronterà il Bayern Monaco.