Atletico Madrid-Real Madrid, una partita da romanzo

No. Non era già tutto previsto. Sarebbe stato impossibile da prevedere il finale di Real-Atletico. È passato ai rigori il Real. È successo di tutto nella partita. Ed è successo di tutto ai rigori. Con Alvarez che scivola modello John Terry, tocca il pallone due volte e il Var gli toglie il gol. Quasi una novità storica. Poi, sbagliano Lucas Vazquez e Llorente. Dal dischetto va Rüdiger. Ancora lui. Come lo scorso anno segna il penalty decisivo nonostante Oblak lo intercetti. Ancelotti ce la fa ancora. Nella serata che sembrava storta. È il tecnico che meglio di ogni altro incarna il Real Madrid. Ha tutto: forza, bravura, resilienza, capacità di non arrendersi mai. E poi anche la fortuna che va sempre da chi se la merita. E adesso il Real Madrid è il naturale favorito della Champions assieme a Barcellona e Psg. Del derby possiamo dire che Simeone, con un gol di vantaggio, non avrebbe mai subito il gol che ha allegramente incassato il Liverpool di Slot ad Anfield contro il Psg. Per segnare all’Atletico, invece, bisogna sudare. Qui non si fa credito a nessuno, figurarsi i regali. Al Metropolitano si è giocata una partita di calcio oggi considerato superato. In realtà è il football. È lo sport. La lettura delle partite attraverso le statistiche è un esercizio altamente opinabile. Anche se va molto di moda. Sono gli episodi a decidere gli incontri di calcio.