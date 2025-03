Champions League diretta Atletico Madrid-Real Madrid, segui il derby degli ottavi

Al Metropolitano si riparte dal 2-1 maturato nella gara d'andata: Atletico e Real Madrid si giocano in 90 minuti la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il derby spagnolo ha regalato grandi emozioni nella sfida al Bernabeu con grandissimi gol e belle giocate. Chi passerà il turno, affronterà la vincente della sfida tra Arsenal e Psv. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

21:01

1' - Gol di Gallagher, Atletico Madrid-Real Madrid 1-0

Incredibile al Metropolitano, l'Atletico Madrid passa in vantaggio dopo 20 secondi. Alvarez allarga per De Paul che mette in mezzo rasoterra dalla destra, Simeone fa il velo e Gallagher la mette alle spalle di Courtois. La squadra di Simeone pareggia subito tutto, è 2-2 il risultato complessivo.

21:01

1' - Inizia il derby

Dopo l'inno della Champions League, coperto dai cori dei tifosi colchoneros, inizia la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid: primo possesso per la squadra di Simeone.

20:50

Atletico-Real, quanto conta per il ranking Uefa

La Spagna stasera ha la certezza di perdere una squadra, una tra Atletico e Real. Una perdita che influisce pesantemente sull'evoluzione del ranking Uefa nelle prossime partite e potrebbe favorire le italiane per la corsa al quinto posto in Champions. Ecco com'è la situazione prima della sfida e dopo il passaggio dell'Inter.

20:40

La conferenza di Ancelotti: "Ci sono due tipi di giocatori"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Carlo Ancelotti ha parlato in conferena stampa: ecco cosa ha detto.

20:30

Come arrivano Atletico Madrid e Real Madrid al derby

Le due squadre arrivano al derby di Champions League da due momenti diversi. L'Atletico Madrid nella scorsa partita di campionato si è fatto rimontare dal Getafe a pochi minuti dalla fine. Mentre il Real è tornato in vetta alla classifica della Liga grazie alla vittoria nell'altro derby contro il Rayo Vallecano grazie ai gol di Mbappé e Vinicius.

20:20

Chi vincerà la Champions League?

Quante possibilità hanno Atletico e Real Madrid di vincere la Champions League? Le previsioni di Euro Club Index.

20:10

L'arbitro di Atletico Madrid-Real Madrid

La Uefa in settimana ha reso note le designazioni arbitrali del big match degli ottavi di finale di Champions League: ecco chi sarà l'arbitro.

20:00

Dove vedere il derby in tv

Si decide tutto al Metropolitano: info e canali per seguire in diretta la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid. I dettagli.

19:47

La formazione ufficiale dell'Atletico Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. All: Simeone.

19:43

Real Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All: Ancelotti.

19:40

Champions League, le altre partite

Contemporaneamente al derby di Madrid, scenderanno in campo anche Arsenal-Psv, con la gara ampiamente indirizzata dopo il 7-1 per i Gunners, e Aston Villa-Bruges.

19:35

Il fattore Ancelotti

Dopo aver vinto l'andata, con Carlo Ancelotti in panchina, il Real Madrid ha sempre superato il turno: in nove occasioni su nove i Blancos con l'italiano hanno capitalizzato il vantaggio della prima sfida.

19:30

Atletico Madrid-Real Madrid, cresce l'attesa

Tutto pronto al Metropolitano per la sfida di ritorno tra Atletico e Real Madrid. Simeone sfida Ancelotti per un posto ai quarti di finale di Champions League: inizio in programma per le 21.

Stadio Civitas Metropolitano - Madrid