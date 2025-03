Rigore Julian Alvarez, interviene la Uefa dopo la discussa decisione del Var: cosa succede ora

La Uefa sul rigore di Alvarez: "La regola va cambiata"

"Il rigore di Alvarez andava annullato, ma la regola va cambiata": è la posizione ufficiale del massimo organismo del calcio europeo dopo le roventi polemiche che hanno animato il post-partita del derby di Madrid. L'attaccante argentino, scivolando, ha infatti colpito la palla prima con il piede sinistro, quello d'appoggio, per poi calciare la palla con il destro: a quel punto è intervenuto il Var che, dopo aver rivisto le immagini, ha deciso di annullare il gol. Interpellata dall'Atletico Madrid sulla discussa conclusione dagli undici metri dell'ex Manchester City, la Uefa - attraverso un comunicato - fa infatti sapere che "sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d'appoggio prima di calciarla, come mostrato nel videoclip allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Legge 14.1), il Var ha dovuto chiamare l'arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato" e annuncia che "avvierà interlocuzioni con Fifa e Ifab per valutare se cambiare la norma dell'annullamento nel caso in cui il doppio tocco del battitore sia involontario".