Simeone, sfogo rabbioso per il Var sul rigore: “Alzate la mano, avete paura?"

Una maratona di calcio, conclusa con l'eliminazione dell'Atletico Madrid ai calci di rigore e il Real Madrid a far festa per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League . La sfida tra Colchoneros e Blancos, valida per il ritorno degli ottavi della massima competizione europea per club, ha regalato emozioni senza soluzioni di continuità e lasciato in eredità anche una lunga coda polemica. Il clamoroso e singolare episodio del r igore segnato da Alvarez, ma annullato poiché scivolando ha calciato il pallone prima sul suo piede d'appoggio, ha fatto infuriare Simeone nella conferenza stampa postpartita.

Alvarez e il rigore non convalidato, Simeone non ci sta: "Cosa avete visto?"

Ancora con l'adrenalina in circolo, Simeone non ha trattenuto la sua rabbia: "Ho io una domanda per voi che avete visto il rigore, io non l'ho visto bene perché stavo camminando. Voi lo avete visto? Lo avete visto? Cosa avete visto? L'ha toccata o no?". Quando un cronista ha risposto: "Io non lo so…", Simeone lo ha incalzato: "Però lo hai visto. Lo hai visto o no?". L'interlocutore ha risposto: "Ho visto come ha rimbalzato il pallone".

Simeone furioso: "Alzi la mano chi ha visto Alvarez toccare la palla due volte"

Una risposta non sufficiente a placare l'ira del Cholo: "Lo tocca? Non avere paura però, se hai paura perché ti possono dare un cartellino allora non parlare. Qualcuno qui dei presenti ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Alzate la mano. Forza, chi alza la mano? Chi alza la mano? Chi ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Non la alza nessuno, perfetto, prossima domanda".