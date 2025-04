Barcellona-Inter, bagarini in azione: a quanto rivendono un biglietto

Barcellona-Inter, spuntano i bagarini: prezzi folli

Trepidante l'attesa dei tifosi delle due squadre, tutti vogliono esserci e a poche ore dal fischio d'inizio così nel centro della città e fuori dall'impianto che ospiterà il match sono spuntati fuori i 'bagarini'. Prezzi esorbitanti nella compravendita illegale dei biglietti, con il prezzo richiesto per un singolo tagliando arrivato fino a 3mila euro.

Biglietti, la nota dell'Inter per i tifosi in vista del ritorno

Proprio per evitare questo tipo di contravendita e prevenire truffe ai danni dei propri tifosi intanto, sul proprio sito ufficiale l'Inter ha pubblicato una nota con alcune informazioni utili in vista del secondo round della sfida: "La vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21:00, corre verso il sold-out - scrive la società nerazzurra -. Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l'invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente inter.it/tickets. Sulla pagina riservata alla vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, infatti, verranno rimessi in vendita tagliandi che torneranno a essere disponibili. Il sito dell'Inter è l'unico canale ufficiale di vendita per i biglietti: per tutti l'invito è quello di diffidare da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita". L'Inter sottolinea poi che "per la partita in questione non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa. Il match è in programma alle 21:00 di martedì 6 maggio: l'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso. Il Club si riserva di comunicare nei prossimi giorni ulteriori informazioni utili per la partita".