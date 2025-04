Barcellona-Inter diretta Champions League, segui la semifinale d'andata

Dimenticare le delusioni in campionato e Coppa Italia, sognare ancora, come nel 2010, di vincere la Champions League eliminando il Barcellona. Scende in campo stasera l'Inter di Inzaghi senza il vento in poppa dei mesi scorsi ma con la consapevolezza che sì, si può fare. Perché il Barça di Flick è in lotta per il Triplete, ha vinto la Coppa del Re e guida la Liga, ma non esistono imbattibili. Men che mai adesso, che il Barcellona è costretto a giocare lontano dal fortino del Camp Nou. Si gioca a Montjuic, la collina che domina la città della Catalogna che vive di mare e di calcio: bello, bellissimo, ma lo stadio vero del Barça è un'altra cosa. Anche di questo proverà ad approfittare l'Inter che, tra una settimana, si giocherà la vita al Meazza. L'obiettivo è arrivare in piena corsa a quella sfida lì, se poi dovesser arrivare stasera qualcosa di più tanto meglio. Si gioca alle 21. Dal prepartita al fischio finale, di seguito la cronaca in tempo reale.