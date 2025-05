Inter-Barcellona: orario e dove vedere in chiaro in tv la semifinale di Champions

A sei giorni dal 3-3 del Montjuic, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Barcellona di Hansi Flick in occasione della semifinale di ritorno di Champions League. In palio il pass per l’ultimo atto della massima competizione continentale, dove sarà protagonista anche la vincente di Psg-Arsenal. Inzaghi recupera in extremis Lautaro Martinez, mentre Flick ritrova Lewandowski versione part-time.