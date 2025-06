Francia, notte di follia per la festa Champions: due morti, 500 arresti a Parigi. Auto sulla folla a Grenoble

Una vera e propria guerra tra ultrà e polizia. E' durata tutta la notte tra esplosioni, fuochi d'artificio usati come armi contro le forze dell'ordine, gas lacrimogeni, auto in fiamme e quasi 500 arresti. Questo il bilancio della notte di festa a Parigi, scattata dopo il successo della squadra capitolina in Champions. C'è anche un decesso da registrare in città perché una donna in scooter è stata investita da un'auto durante i festeggiamenti ed è morta. I danni sono rilevanti un po' ovunque. Pesante il conto a fine nottata anche nel resto del paese, con un'auto che ha investito i passanti a Grenoble ferendo gravemente alcune persone e un ragazzo di 17 accoltellato e ucciso a margine dei festeggiamenti a Bordeaux. Oggi pomeriggio, i vincitori di Monaco sono attesi su un bus che sfilerà lungo gli Champs-Elysées fra due ali di folla. Sono stati 491 i fermati a fine nottata da parte dei 5.400 agenti di polizia e gendarmi schierati dal ministro dell'Interno, Bruno Retailleau. Proprio il ministro è finito nel mirino dell'opposizione per aver definito "barbari" coloro scesi in strada a Parigi per "compiere reati", al contrario dei tifosi "entusiasti". Diverse le auto in fiamme e i negozi saccheggiati sugli Champs-Elysées, molti i danni all'arredo urbano della capitale, con pensiline, biciclette in sharing, cartelloni e molto alto che ardevano all'altezza del Pont de Jéna ancora all'alba. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e in qualche caso di granate anti-accerchiamento quando l'assalto di bande di fan scatenati si faceva più minaccioso. Nove agenti sono rimasti feriti, secondo il conto del ministero. La festa riprende oggi, con la sfilata dei vincitori sugli Champs-Elysées, dove - visto quanto accaduto in nottata - il prefetto ha deciso di limitare a 110.000 il numero di persone che avranno accesso alla zona. Saranno tutti invitati ad entrare in tre enormi "box" allestiti ognuno per 35.000 persone, da un solo lato della strada e dietro barriere invalicabili. I giocatori passeranno al centro della strada su due pullman scoperti per mostrare la Coppa conquistata a Monaco. La sfilata durerà un'ora, poi i giocatori saranno ricevuti all'Eliseo dal presidente, Emmanuel Macron. La festa proseguirà in serata al Parco dei Principi, con uno "show musicale eccezionale con artisti famosi sul palco", secondo quanto annunciato dall'organizzazione. Accesso limitato agli abbonati.