Il Fenerbahce di Josè Mourinho pareggia 0-0 contro il Benfica, nel match valido per l'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League: scontro che regala all'accesso al girone. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, il Fenerbahce sale in cattedra nella ripresa; dopo un'occasione di Skriniar, gli uomini di Mourinho si ritrovano in superiorità numerica al 70': Florentino si becca due gialli in due minuti e lascia i suoi in dieci. All'ottantesimo, gol annullato ai padroni di casa: En Nesyri devia in rete di testa una corta respinta del portiere, dopo un tentativo di Talisca. Ma era in posizione di fuorigioco. L'assalto finale degli uomini di Mourinho non genera occasioni. Tutto rimandato alla gara di ritorno, in programma la prossima settimana.

Fenerbahce-Benfica, tabellino e statistiche

Goleada Bodo Glimt, delusione Celtic

Nelle altre sfide il Bodo Glimt, che nella scorsa edizione dell'Europa League ha eliminato la Lazio nei quarti di finale, si è imposto nettamente sullo Sturm Graz con il risultato di 5-0, grazie ai gol di Hogh, Bjortuft, Saltnes, Evjens e all'autorete di Boving. Pareggio 1-1 tra Basilea e Copenhagen: svizzeri in vantaggio al 14' grazie ad un calcio di rigore di Shaqiri e pareggio di Pereira nel recupero del primo tempo. Nel finale, padroni di casa in dieci per l'espulsione di Adjetey e rete annullata dal Var a Cornelius per gli ospiti. Termina 0-0 infine, la sfida tra il Celtic e i kazaki del Kairat Almaty: padroni di casa vicini al vantaggio ad inizio ripresa, con un palo colpito da Forrest.

Bodo Glimt-Sturm Graz 5-0, tabellino e statitistiche

Celtic-Kairat Almaty 0-0, tabellino e statistiche

Basilea-Copenaghen 1-1, tabellino e statistiche