Calendario Champions Inter: programma, avversarie e dove vedere in tv

A Montecarlo è andato in scena l'attesissimo sorteggio della League Phase della Super Champions 2025/26 . Per l' Inter di Cristian Chivu, finalista dell'ultima edizione della massima competizione continentale, partenza in prima fascia e due squadre di Premier League nel destino, complici una serie di combinazioni e il quinto posto extra destinato alle inglesi: ecco le avversarie dell' Inter e le date di tutte le partite , giornata per giornata.

Champions League, le avversarie e le date di tutte le partite dell'Inter

L'Inter se la vedrà contro Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (in trasferta), Arsenal (in casa), Atletico Madrid (in trasferta), Slavia Praga (in casa), Ajax (in trasferta), Kairat Almaty (in casa) e Union SG (in trasferta) in Champions League.

Di seguito, invece, le date di tutte le partite della League Phase, con il calendario con tutte le date e gli orari che verrà ufficializzato sabato 30 agosto.

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

Champions League, dove vedere tutte le partite dell'Inter in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i nerazzurri nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Lautaro Martinez e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.