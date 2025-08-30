Calendario Champions, ufficiali le date e gli orari delle italiane: il Napoli inizia con il City

La UEFA ha reso note le date e gli orari delle sfide della League Phase della Champions League 2025/26. Per Kevin De Bruyne sarà subito ritorno all'Etihad, con il Napoli che andrà in scena in trasferta contro il Manchester City nella prima giornata. Esordio a Torino contro il Borussia Dortmund per la Juventus, l'Inter in trasferta ad Amsterdam con l'Ajax. L'Atalanta in casa dei campioni in carica.