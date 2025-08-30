Calendario Champions, ufficiali le date e gli orari delle italiane: il Napoli inizia con il City

La UEFA ha reso note le date e gli orari delle sfide della League Phase della Champions League 2025/26. Per Kevin De Bruyne sarà subito ritorno all'Etihad, con il Napoli che andrà in scena in trasferta contro il Manchester City nella prima giornata. Esordio a Torino contro il Borussia Dortmund per la Juventus, l'Inter in trasferta ad Amsterdam con l'Ajax. L'Atalanta in casa dei campioni in carica.
Il calendario del Napoli: subito la trasferta a Manchester. L'ultima in casa con il Chelsea
Il Napoli di Antonio Conte inizierà il proprio percorso in Champions League in trasferta contro il Manchester City di Guardiola. Per Kevin De Bruyne si tratta del ritorno in quella che è stato per tanti anni il suo stadio. Al Maradona i campioni d'Italia ospiteranno lo Sporting Lisbona, l'Eintracht, il Qarabaq e infine il Chelsea, squadra campione del mondo in carica.
18 Settembre 2025 21:00 Manchester City (T)
1 Ottobre 2025 21:00 Sporting Clube de Portugal (C)
21 Ottobre 2025 21:00 PSV Eindhoven (T)
4 Novembre 2025 18:45 Eintracht Frankfurt (C)
25 Novembre 2025 21:00 Qarabağ FK (C)
10 Dicembre 2025 21:00 SL Benfica (T)
20 Gennaio 2026 21:00 F.C. Copenhagen (T)
28 Gennaio 2026 21:00 Chelsea FC (C)
Il calendario dell'Atalanta: si apre al Parco dei Principi
Si apre al Parco dei Principi l'avventura in Champions League dell'Atalanta di Juric, che farà così visita al Paris Saint-Germain campione in carica. A Bergamo i nerazzurri ospiteranno il Brugge, lo Slavia Praga, il Chelsea e l'Athletic Bilbao.
17 Settembre 2025 21:00 Paris Saint-Germain (T)
30 Settembre 2025 18:45 Club Brugge KV (C)
22 Ottobre 2025 21:00 SK Slavia Praha (C)
5 Novembre 2025 21:00 Olympique de Marseille (T)
26 Novembre 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (T)
9 Dicembre 2025 21:00 Chelsea FC (C)
21 Gennaio 2026 21:00 Athletic Club (C)
28 Gennaio 2026 21:00 R. Union Saint-Gilloise (T)
Il calendario della Juventus: a Torino con il Dortmund la prima. A ottobre al Bernabeu
L'Allianz Stadium ospiterà il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League. I tedeschi sono i primi rivali della Juventus di Tudor, che sono chiamati quindi a due trasferte spagnole, contro Villarreal e Real Madrid. I bianconeri chiuderanno in trasferta, contro il Monaco dell'ex Pogba.
16 September 2025 21:00 Borussia Dortmund (C)
1 October 2025 21:00 Villarreal CF (T)
22 October 2025 21:00 Real Madrid C.F. (T)
4 November 2025 21:00 Sporting Clube de Portugal (C)
25 November 2025 21:00 FK Bodø/Glimt (T)
10 December 2025 21:00 Pafos FC (C)
21 January 2026 21:00 SL Benfica (C)
28 January 2026 21:00 AS Monaco (T)
Il calendario dell'Inter: si apre ad Amsterdam. Atletico, Liverpool e Arsenal consecutivamente
L'Inter di Chivu torna in Champions dopo la pesante sconfitta per 5-0 in finale nell'ultima edizione. L'avventura dei nerazzurri si apre ad Amsterdam, contro l'Ajax. Dalla quinta alla settima in programma le sfide contro l'Atletico Madrid (in trasferta), quindi a San Siro contro Liverpool e Arsenal.
17 Settembre 2025 21:00 AFC Ajax (T)
30 Settembre 2025 21:00 SK Slavia Praha (C)
21 Ottobre 2025 21:00 R. Union Saint-Gilloise (T)
5 Novembre 2025 21:00 FC Kairat Almaty (C)
26 Novembre 2025 21:00 Atlético de Madrid (T)
9 Dicembre 2025 21:00 Liverpool FC (C)
20 Gennaio 2026 21:00 Arsenal FC (C)
28 Gennaio 2026 21:00 Borussia Dortmund (T)
La UEFA ha reso note le date e gli orari delle sfide della League Phase della Champions League 2025/26. Per Kevin De Bruyne sarà subito ritorno all'Etihad, con il Napoli che andrà in scena in trasferta contro il Manchester City nella prima giornata. Esordio a Torino contro il Borussia Dortmund per la Juventus, l'Inter in trasferta ad Amsterdam con l'Ajax. L'Atalanta in casa dei campioni in carica.
Il calendario del Napoli: subito la trasferta a Manchester. L'ultima in casa con il Chelsea
Il Napoli di Antonio Conte inizierà il proprio percorso in Champions League in trasferta contro il Manchester City di Guardiola. Per Kevin De Bruyne si tratta del ritorno in quella che è stato per tanti anni il suo stadio. Al Maradona i campioni d'Italia ospiteranno lo Sporting Lisbona, l'Eintracht, il Qarabaq e infine il Chelsea, squadra campione del mondo in carica.
18 Settembre 2025 21:00 Manchester City (T)
1 Ottobre 2025 21:00 Sporting Clube de Portugal (C)
21 Ottobre 2025 21:00 PSV Eindhoven (T)
4 Novembre 2025 18:45 Eintracht Frankfurt (C)
25 Novembre 2025 21:00 Qarabağ FK (C)
10 Dicembre 2025 21:00 SL Benfica (T)
20 Gennaio 2026 21:00 F.C. Copenhagen (T)
28 Gennaio 2026 21:00 Chelsea FC (C)