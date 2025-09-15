Tudor: "Juve, devi partire forte in Champions". E sul paragone tra Yildiz e Del Piero… 

Dopo aver vinto in extremis contro l'Inter, la Juve si prepara all'esordio casalingo in Champions League: il primo ostacolo del maxi girone è il Borussia Dortmund. Così Tudor in conferenza stampa: “Il Borussia Dortmund è una squadra fortissima e di livello non sono in Germania, ma anche in Europa. L’amichevole del passato non è niente di più di un test, ora si gioca davvero, seriamente. È bello fare in casa nostra la prima gara di Champions, è una partita di alto livello e non vediamo l’ora che si cominci. Dove possiamo arrivare? Non penso mai a dove si può arrivare. Noi dobbiamo fare una bella figura contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo andare forte e vedere dove possiamo fare male. Questa è una competizione con squadre di livello e con impegni difficili".

Le scelte di Tudor per il Borussia Dortmund

Tudor non svela le mosse: "Conceicao, Bremer e Cabal? Non lo so perchè non abbiamo fatto allenamento. Si giocherà in maniera diversa perchè il livello è più alto. Gli altri campionati sono più semplici dal punto di vista tattico rispetto a quello più italiano. Sono partite diverse e il calcio è diverso. Le scelte deve ancora farle e non posso dirle. Non si può fare una programmazione lunga. Devo valutare lo stato di forma e se qualcuno può giocare. Io mi sento pronto a fare l'allenatore e a fare il mio lavoro al massimo. La partita di domani non si prepara in maniera diversa rispetto a quella contro l'Inter". Già, il derby d'Italia: "Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato. Noi abbiamo vinto non facendo il massimo e con qualche piccola problematica. Non eravamo al massimo e abbiamo vinto. Mi piace aver vinto anche così".

Juve, il paragone tra Yildiz e Del Piero

"I paragoni li fate voi e Yildiz non va a dormire pensando a Del Piero. Abbiamo parlato tanto di lui e dobbiamo lasciargli vivere la sua vita senza parlare di altro. Deve continuare così. Se sarà titolare? Vediamo", sottolinea l'allenatore.