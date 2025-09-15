Kovac prima di Juve-Borussia Dortmund: "Hanno un potenziale enorme. Tudor? Non mi ha sorpreso la sua carriera"

Tutto pronto allo Stadium per ospitare la prima partita stagionale in Champions League della Juventus . La squadra di Tudor, dopo la splendida vittoria nel Derby d'Italia contro l'Inter , ospitano il Borussia Dortmund di Nico Kovac . L'allenatore dei tedeschi ha presentato così la partita: "Domani sera giochiamo fuori casa ed è un vantaggio per loro, ci saranno 40 mila tifosi. Dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi", ha affermato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida. "Abbiamo visto a Dortmund le qualità di questa grande squadra, abbiamo visto che hanno u na rosa con un potenziale enorme . Dobbiamo impegnarci al massimo domani, ma vogliamo dimostrare domani di avere le qualità per imporci a Torino".

Borussia Dortmund, Kovac: "Abbiamo visto tante partite della Juve"

Kovac ha poi parlato del percorso del suo collega Tudor: "Sono felice di affrontare Igor domani e non sono sorpreso della sua carriera da allenatore. Ha ricevuto un traguardo eccezionale entrando in Champions e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juventus ha tanti buoni giocatori. Domani vedremo come andrà a finire". Tornando sulla partita: "I video sono parte importante della nostra analisi e noi abbiamo visto tante partite della Juventus. Loro hanno giocato tutte partite importanti". Borussia che ha potuto vedere da vicino la Juventus quest'estate nell'amichevole vinta dai bianconeri grazie alla doppietta di Cambiaso, che tornerà a disposizione di Tudor dopo aver scontato le due giornate di squalifica in campionato: "L’amichevole è stata anche parte dell’analisi per la partita di domani. Abbiamo anche guardato le ultime partite di campionato della Juve, che sono ovviamente un po’ più importanti".