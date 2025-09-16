Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario

A tre giorni dalla pirotecnica vittoria contro l'Inter, la Juventus di Igor Tudor fa il suo esordio in questa edizione della Champions League, ospitando il Borussia Dortmund di Kovac all'Allianz Stadium di Torino. Un remake dell'amichevole vinta in estate dai bianconeri al Signal Iduna Park, nel giorno dell'addio al calcio giocato di Mats Hummels. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, a segno anche sabato scorso con un gran gol dalla distanza.
Juve-Borussia Dortmund, l'orario
Juve-Borussia Dortmund si disputerà oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in diretta tv
Juve-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Juve-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima partita di Champions della Juve in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Tudor e Kovac
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugan, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, McKennie, Koopmeiners, Vlahovic.
Indisponibili: Milik, Miretti, Zhegrova, Conceiçao. Squalificati: -. Diffidati: -.
B. DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beler; Guirassy. Allenatore: Kovac.
A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Mane, Kabar, Jo. Bellingham, Brandt, Chukwuemeka, Campbell.
Indisponibili: Emre Can, Drewes, Schlotterbeck, Sule, Fabio Silva, Duranville, Anselmino, Gross, Ozcan. Squalificati: -. Diffidati: -.
