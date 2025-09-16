Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Borussia Dortmund, l'orario

Juve-Borussia Dortmund si disputerà oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in diretta tv

Juve-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Juve-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima partita di Champions della Juve in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.