Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno dell'esordio della squadra bianconera in questa edizione della Champions League: le possibili scelte di Tudor e Kovac

A tre giorni dalla pirotecnica vittoria contro l'Inter, la Juventus di Igor Tudor fa il suo esordio in questa edizione della Champions League, ospitando il Borussia Dortmund di Kovac all'Allianz Stadium di Torino. Un remake dell'amichevole vinta in estate dai bianconeri al Signal Iduna Park, nel giorno dell'addio al calcio giocato di Mats Hummels. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, a segno anche sabato scorso con un gran gol dalla distanza.

Juve-Borussia Dortmund, l'orario

Juve-Borussia Dortmund si disputerà oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in diretta tv

Juve-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Juve-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima partita di Champions della Juve in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Tudor e Kovac

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugan, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, McKennie, Koopmeiners, Vlahovic.

Indisponibili: Milik, Miretti, Zhegrova, Conceiçao. Squalificati: -. Diffidati: -.

B. DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beler; Guirassy. Allenatore: Kovac.

A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Mane, Kabar, Jo. Bellingham, Brandt, Chukwuemeka, Campbell.

Indisponibili: Emre Can, Drewes, Schlotterbeck, Sule, Fabio Silva, Duranville, Anselmino, Gross, Ozcan. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

A tre giorni dalla pirotecnica vittoria contro l'Inter, la Juventus di Igor Tudor fa il suo esordio in questa edizione della Champions League, ospitando il Borussia Dortmund di Kovac all'Allianz Stadium di Torino. Un remake dell'amichevole vinta in estate dai bianconeri al Signal Iduna Park, nel giorno dell'addio al calcio giocato di Mats Hummels. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, a segno anche sabato scorso con un gran gol dalla distanza.

Juve-Borussia Dortmund, l'orario

Juve-Borussia Dortmund si disputerà oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in diretta tv

Juve-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Juve-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la prima partita di Champions della Juve in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, la guida completaTudor alla vigilia
1
Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Tudor e Kovac