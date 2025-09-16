Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atalanta, Juric: "Il Psg non ci spaventa". Poi torna sul caso Lookman

Le dichiarazioni dell'allenatore dei bergamaschi alla vigilia della prima partita stagionale in Champions League: le sue parole
Atalanta, Juric: "Il Psg non ci spaventa". Poi torna sul caso Lookman© LAPRESSE
2 min

Il Parco dei Principi sarà il teatro della prima partita stagionale in Champions League dell'Atalanta. Esordio di fuoco per la squadra di Ivan Juric che dovrà affrontare subito i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Bergamaschi che arrivano alla sfida dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale in campionato con il poker rifilato al Lecce. L'allenatore dei nerazzurri ha presentato così la sfida alla vigilia: "Sono molto concentrato, voglio preparare bene la partita, c'è poca emozione", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Non sono spaventato, ma curioso di vedere la miglior squadra in Europa".

Atalanta, le parole di Juric

Juric ha poi continuato: "Ci siamo preparati bene, la affronteremo cercando di fare una grande partita. Penso che si debba affrontare con coraggio, se ti abbassi troppo soffri molto". Atalanta che si presenta alla sfida con alcune assenza pesanti, come quelle di Scamacca, Ederson e Kolasinac: "È chiaro che ci mancano, ma i ragazzi sono pronti, ci sono tanti giovani che vogliono fare bene, sono fiducioso". Infine un commento sul caso Lookman, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi: "Siamo molto sereni, abbiamo già parlato, pensiamo soltanto alla partita di domani".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Cdk scatenatoJuric, nuovo attacco a Lookman