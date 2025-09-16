Atalanta, Juric: "Il Psg non ci spaventa". Poi torna sul caso Lookman

Il Parco dei Principi sarà il teatro della prima partita stagionale in Champions League dell' Atalanta . Esordio di fuoco per la squadra di Ivan Juric che dovrà affrontare subito i campioni in carica del Paris Saint-Germain . Bergamaschi che arrivano alla sfida dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale in campionato con il poker rifilato al Lecce. L'allenatore dei nerazzurri ha presentato così la sfida alla vigilia: "Sono molto concentrato, voglio preparare bene la partita, c'è poca emozione", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. " Non sono spaventato, ma curioso di vedere la miglior squadra in Europa".

Atalanta, le parole di Juric

Juric ha poi continuato: "Ci siamo preparati bene, la affronteremo cercando di fare una grande partita. Penso che si debba affrontare con coraggio, se ti abbassi troppo soffri molto". Atalanta che si presenta alla sfida con alcune assenza pesanti, come quelle di Scamacca, Ederson e Kolasinac: "È chiaro che ci mancano, ma i ragazzi sono pronti, ci sono tanti giovani che vogliono fare bene, sono fiducioso". Infine un commento sul caso Lookman, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi: "Siamo molto sereni, abbiamo già parlato, pensiamo soltanto alla partita di domani".