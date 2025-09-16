Chiellini: "La Juve in Champions? Nei miei sogni è giusto pensare in grande"

Chiellini: "Armonia ritrovata? Basta vincere. La Champions? Nei miei sogni giusto pensare in grande"

Armonia ritrovata grazie alla gestione Tudor e alle prime tre vittorie in campionato contro Parma, Genoa ed Inter: "Basta vincere, abbiamo vinto contro l’Inter e siamo tutti contenti - ha sottolineato con un sorriso Giorgio Chiellini -. A questa gente basta veramente poco per ritrovare entusiasmo e stare vicino alla squadra. Poi sta a noi coltivare questo entusiasmo e mantenere il giusto equilibrio, lavorando sulle cose fatte bene e le cose fatte male sabato. Tudor ci ha lavorato, ma rimaniamo con i piedi ben saldi per terra. La Juve in Champions? Nei miei sogni giusto pensare in grande e nei sogni tutti. Poi c’è la realtà ed è giusto pensare a tutto con equilibrio. L’ultima volta che abbiamo fatto i quarti di finale era il 2019, in quella famosa partita di Madrid, quindi dobbiamo lavorare per cercare di centrare almeno i playoff se è possibile, poi da lì ce la giocheremo".

Chiellini e la sinergia con Tudor: "Ha dato grande unità a tutta la squadra"

Tudor, ex compagno di squadra del Director of Football Strategy della Juve, ha cambiato volto alla Juve negli ultimi mesi: "Anche Thiago Motta era stato mio compagno di squadra, ma l’approccio è più facile anche con Igor, che è stato assistente allenatore quando ero giocatore. Io sono di suo supporto e cerco di aiutarlo in tutte le sue esigenze e in tutti i momenti - ha aggiunto -. Grande merito a Tudor in questo inizio di stagione, ha dato grande unità a tutta la squadra, c’è grande impronta di quello che è lui. Oggi sarà una partita un po’ diversa rispetto all’Inter, sabato si è arrabbiato tanto per ciò che non siamo riusciti a fare, ma l’importante è che è sia arrivato il risultato. Locatelli e Gatti out? Scelta per questa partita, tanto si decidono negli ultimi 20 minuti, non ci sono più titolari e non titolari. Si decidono spesso nel finale ed è molto importante chi entra. Zhegrova in panchina? Deve lavorare, viene in panchina, poi una piccola parte se serve la può fare".