Juve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE

Debutto stagionale in UCL per i bianconeri: all'Allianz Stadium arriva la squadra di Kovac. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Juve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE© Getty Images
2 min
Aggiorna

La nuova avventura in Champions League per la Juventus inizia da casa. L'Allianz Stadium è il teatro della prima gara stagionale per i bianconeri del palcoscenico europeo più importante. A Torino arriva il Borussia Dortmund di Kovac, affrontata e battuta anche in amichevole quest'estate. Ora però le pressioni sono ben altre e Igor Tudor non vuole sbagliare il ritorno in Champions League da allenatore della "sua" Juventus, dopo l'esperienza con il Marsiglia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

19:35

Youth League, Padoin sfiora la rimonta ma vincono i tedeschi

Nel pomeriggio c'è già stato uno Juve-Borussia Dortmund, ma tra le squadre Primavera. Infatti nel primo pomeriggio è iniziata anche la Youth League. I bianconeri, guidati da Simone Padoin, hanno sfiorato la rimonta senza completarla: 3-2 per i tedeschi.

19.30

Juve-Borussia Dortmund, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per ospitare la prima partita stagionale in Champions League della Juventus: i bianconeri ospitano il Borussia Dortmund. Fischio d'inizio in programma alle 21.

Allianz Stadium - Torino

 

 

