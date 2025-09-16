Juve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE

La nuova avventura in Champions League per la Juventus inizia da casa. L'Allianz Stadium è il teatro della prima gara stagionale per i bianconeri del palcoscenico europeo più importante. A Torino arriva il Borussia Dortmund di Kovac, affrontata e battuta anche in amichevole quest'estate. Ora però le pressioni sono ben altre e Igor Tudor non vuole sbagliare il ritorno in Champions League da allenatore della "sua" Juventus, dopo l'esperienza con il Marsiglia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.