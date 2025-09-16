Yildiz, siparietto in tv con Del Piero: "Il tuo gol è stato più bello"

Juve, Yildiz alla Del Piero: "Penso che il suo gol è meglio del mio..."

Momento tanto dolce quanto genuino in diretta su Sky Sport, con i sorrisi di Yildiz e Del Piero pronti a commentare la rete messa a segno oggi dal gioiello turco, senza dimenticare il "gol alla Del Piero" di 30 anni fa: "Congratulazioni per il gol, veramente bello", ha detto Alex. "Penso che il suo è anche meglio del mio, complimenti anche a te, non male davvero", ha subito sottolineato Yildiz, rivedendo il destro a giro disegnato da Del Piero nel '95. Poi, il racconto della sua magia allo Stadium: "È stato istinto. Quando è arrivata la palla ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di questo gol così bello e per l'aiuto che ha dato alla squadra. La mia importanza per la squadra? Anche al Mondiale per Club avevo iniziato bene, sono felice per la squadra. Voglio fare sempre il meglio per loro. Sono un po' stanco, Tudor ci chiede tanto nella fase difensiva".