Yildiz, siparietto in tv con Del Piero: "Il tuo gol è stato più bello"

L'allievo e il maestro, il giovane talento e l'idolo di sempre: tutta la dolcezza del classe 2005 turco in collegamento con l'iconico 10 della Juve su Sky Sport
Yildiz, siparietto in tv con Del Piero: "Il tuo gol è stato più bello"
2 min

Nel post partita di Juve-Borussia Dortmund, inevitabile il confronto tra la pennellata del '95 di Alessandro Del Piero e lo splendido tiro a giro di Kenan Yildiz, valso il momentaneo 1-1 alla squadra di Tudor. Dalle parole ai fatti: il siparietto in diretta tv non è certo passato inosservato.

Juve, Yildiz alla Del Piero: "Penso che il suo gol è meglio del mio..."

Momento tanto dolce quanto genuino in diretta su Sky Sport, con i sorrisi di Yildiz e Del Piero pronti a commentare la rete messa a segno oggi dal gioiello turco, senza dimenticare il "gol alla Del Piero" di 30 anni fa: "Congratulazioni per il gol, veramente bello", ha detto Alex. "Penso che il suo è anche meglio del mio, complimenti anche a te, non male davvero", ha subito sottolineato Yildiz, rivedendo il destro a giro disegnato da Del Piero nel '95. Poi, il racconto della sua magia allo Stadium: "È stato istinto. Quando è arrivata la palla ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di questo gol così bello e per l'aiuto che ha dato alla squadra. La mia importanza per la squadra? Anche al Mondiale per Club avevo iniziato bene, sono felice per la squadra. Voglio fare sempre il meglio per loro. Sono un po' stanco, Tudor ci chiede tanto nella fase difensiva".

 

 

