Vlahovic e il gesto di Locatelli ai tifosi dopo il pari della Juve: social impazziti

Dusan Vlahovic ha riconquistato la Juve. E anche lo spogliatoio pure se, va detto, forse non lo aveva mai davvero perso. Perché mentre tutto il mondo parlava di lui, e la stessa Juve non vedeva l'ora di cederlo per liberarsi dello stipendio, l'attaccante si allenava in silenzio e con professionalità. Tutto demandato al suo staff e all'agente: da Dusan mai un atteggiamento fuori posto o una parola sopra le righe. E questo i compagni e Tudor lo hanno davvero apprezzato, così come hanno apprezzato la sua presenza a tutti gli appuntamenti fuori campo organizzati dai giocatori. Non a caso ieri, quando ha segnato (due gol) e ha permesso alla Juve di pareggiare con il delizioso assist a Kelly, la copertina - e il 9 in pagella - se l'è presa lui. Locatelli, il capitano e l'uomo che con un rigore pesantissimo a Venezia, all'ultimo secondo della scorsa stagione, ha spedito la Juve in Champions, ha voluto dimostrare proprio questo a tutti: Vlahovic è della Juve, oggi, e il gruppo lo sa. Lo vuole. Lo apprezza. Se l'è quindi preso sottobraccio e lo ha indicato a tutti: allo Stadium e alle telecamere. Inutile, o forse no, dire come il gesto sia diventato immediatamente virale.