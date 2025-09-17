Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Ajax-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

È il giorno dell'esordio della squadra di Chivu in questa edizione della Champions League: le possibili scelte di formazione dei due allenatori

Dopo la pesante sconfitta incassata nel derby d'Italia, l'Inter di Cristian Chivu fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell'Ajax di John Heitinga. Non al top Lautaro Martinez, che ha saltato la rifinitura di ieri prima di partire alla volta dell'Olanda, ma riflettori puntati sul momento d'oro di Marcus Thuram e sulla prestazione di Yann Sommer, messo in discussione nel post partita di Torino.

Ajax-Inter, l'orario

Ajax-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam.

Dove vedere Ajax-Inter in diretta tv

Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ajax-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire l'esordio dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Heitinga e Chivu

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Raul Moro, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.

A disposizione: Pasveer, Heerkens, Rosa, Mokio, Sutalo, Gloukh, McConnell, Fitz-Jim, Dolberg, Edvardsen.

Indisponibili: Van den Boomen, Berghuis. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, L. Martinez, P. Esposito.

Indisponibili: Darmian. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

Guarda il video

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dopo la pesante sconfitta incassata nel derby d'Italia, l'Inter di Cristian Chivu fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell'Ajax di John Heitinga. Non al top Lautaro Martinez, che ha saltato la rifinitura di ieri prima di partire alla volta dell'Olanda, ma riflettori puntati sul momento d'oro di Marcus Thuram e sulla prestazione di Yann Sommer, messo in discussione nel post partita di Torino.

Ajax-Inter, l'orario

Ajax-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam.

Dove vedere Ajax-Inter in diretta tv

Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ajax-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire l'esordio dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Lautaro salta la rifinituraKlaassen ricorda l'Inter
1
Dove vedere Ajax-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Heitinga e Chivu