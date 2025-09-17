Dove vedere Ajax-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Dopo la pesante sconfitta incassata nel derby d'Italia , l'Inter di Cristian Chivu fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell' Ajax di John Heitinga. Non al top Lautaro Martinez , che ha saltato la rifinitura di ieri prima di partire alla volta dell'Olanda, ma riflettori puntati sul momento d'oro di Marcus Thuram e sulla prestazione di Yann Sommer , messo in discussione nel post partita di Torino.

Ajax-Inter, l'orario

Ajax-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam.

Dove vedere Ajax-Inter in diretta tv

Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ajax-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire l'esordio dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.