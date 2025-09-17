Dove vedere Ajax-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Dopo la pesante sconfitta incassata nel derby d'Italia, l'Inter di Cristian Chivu fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell'Ajax di John Heitinga. Non al top Lautaro Martinez, che ha saltato la rifinitura di ieri prima di partire alla volta dell'Olanda, ma riflettori puntati sul momento d'oro di Marcus Thuram e sulla prestazione di Yann Sommer, messo in discussione nel post partita di Torino.
Ajax-Inter, l'orario
Ajax-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam.
Dove vedere Ajax-Inter in diretta tv
Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ajax-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire l'esordio dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Heitinga e Chivu
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Raul Moro, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.
A disposizione: Pasveer, Heerkens, Rosa, Mokio, Sutalo, Gloukh, McConnell, Fitz-Jim, Dolberg, Edvardsen.
Indisponibili: Van den Boomen, Berghuis. Squalificati: -. Diffidati: -.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, L. Martinez, P. Esposito.
Indisponibili: Darmian. Squalificati: -. Diffidati: -.
