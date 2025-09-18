Donnarumma, primi esaltanti giorni a Manchester. E Alisson spunta nell'hotel del Napoli: chi è andato a salutare

Certo che gli dei del calcio l'hanno pensata proprio bene: nella fase campionato di Champions la sfida è secca, senza ritorno, e così hanno scelto Etihad e Manchester per rimettere De Bruyne al centro del villaggio del City e il Napoli per battezzare la prima del campione d'Europa in carica Donnarumma . Gianluigi. Gigio il napoletano di Castellammare di Stabia. Un altro king come Kev , però della porta: una straordinaria pantera, l'orgoglio della Nazionale, un candidato al Pallone d'oro, l'unico italiano e l'unico portiere della lista. La sua collezione primavera-estate è cominciata con la conquista della Champions 2025 , uno dei meravigliosi undici (dodici e anche tredici) del Psg che hanno divorato l' Inter in finale, dopo aver infilato anche Ligue 1, Coppa e Supercoppa di Francia, ma poi il Mondiale per Club è andato al Chelsea e per finire, all'improvviso, è finita con Parigi. Storia chiusa con il club e Luis Enrique , scelta societaria: stupore, polemiche, commenti di ogni tipo, le ultime dichiarazioni di Campos sulla distanza contrattuale. E alla fine, Pep. Il City e il Napoli: un ritorno niente male, sul grande palco della Champions.

Donnarumma e il tifo per il Napoli della famiglia

Gigio a Manchester s'è stabilito da poco, è arrivato il 2 settembre: il giorno dell'annuncio ufficiale. Hojlund, fatalità, ha compiuto il percorso inverso verso Napoli: 1° settembre, dallo United al Golfo. Appena una curiosità. Dicevamo: il suo esordio è andato in scena domenica a Etihad, proprio nel derby, partitone e vittoria per 3-0. Presentazione super, è già un idolo dei Citizens. E in cinque giorni - oggi - farà anche il debutto in Champions contro la squadra delle sue origini: «Spero che mia madre tifi per me, l'ho fatta restare a casa», ha detto scherzando sulle simpatie evidentemente azzurre della sua famiglia. Faouzi Ghoulam, ex mancino formidabile dell'epoca di Sarri che a Parigi è di casa, parlando di lui ha detto di conoscere bene il suo legame con Napoli: saranno grandi emozioni, dunque. Per il momento, ovviamente, vive ancora in hotel, non ha avuto modo di stabilirsi in una casa british per la nuova vita british, ma quando avrà un pizzico di calma comincerà a girare. E magari, volendo, scoprirà che in pieno centro c'è anche un locale molto frequentato dai calciatori di City e United, gestito da due campani doc. Salvi's, maglie del Napoli in bella vista compresa quella di Kvara, con dedica e firma. Un ex compagno del Psg, un fratello di gloria a Parigi. Ma ora è Manchester a valere una messa. E una nuova vita da campione.

C'è anche Alisson: che sorpresa nell'hotel del Napoli!

Per la cronaca, oggi è spuntato anche un altro grande portiere in città: Alisson Becker, brasiliano del Liverpool, ha approfittato della vicinanza tra le due città divise dal Mersey River, 50 chilometri e mezzora di auto, per presentarsi nell'hotel del Napoli a Piccadilly: un saluto al caro amico Juan Jesus, brasiliano come lui ed ex compagno alla Roma dal 2026 al 2018.