Manchester City-Napoli, tutte le curiosità e i numeri del big match di Champions League

Manchester City-Napoli , è il momento della supersfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League . Tutte le curiosità (fonte: Opta). Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League . I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1N, 1P), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18. Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate ( Arsenal , Burnley , Chelsea , Leeds United , Liverpool e Manchester City ), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22).

Guardiola-Conte, tutto pronto per l'ottava sfida: il bilancio dei precedenti

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte). Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17ª partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18). Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions League (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6).

De Bruyne-Haaland, la sfida nella sfida

L'ex centrocampista del Manchester City, ora al Napoli, Kevin De Bruyne potrebbe affrontare i Citizens per la prima volta dal suo addio al club; in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione. Erling Haaland è a una sola rete dal traguardo delle 50 reti realizzate in Champions League (in 48 presenze) e sarà quasi certamente il giocatore più veloce a realizzare almeno 50 reti nella competizione: il record attuale è di 62 partite, raggiunto da Ruud van Nistelrooij nel 2007.