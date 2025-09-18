Newcastle-Barcellona diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Grande aggressività del Newcastle, che sta mettendo in difficoltà il Barcellona. Barnes si presenta a tu per tu con il portiere, ma calcia sul fondo. L'attaccante era comunque in fuorigioco. Passa un minuto e ancora Barnes va al tiro dopo un uno-due con Tonali: conclusione parata.

Cross da destra, Lewandowski salta con il portiere Pope che sembrava in anticipo: l'uscita del numero uno non è impeccabile e rischia di franare addosso al centravanti del Barcellona. L'arbitro lascia proseguire.

Contropiede velocissimo del Newcastle: Elanga si invola sulla destra e serve Burnes sul secondo palo: conclusione di prima intenzione e miracolo del portiere Garcia.

21:03

2' - Ferran Torres ci prova dal limite

Primo tentativo della gara: Ferran Torres si accentra e calcia con il mancino. Il tiro si perde lontanissimo dai pali.

21:01

1' - Si parte

Inizia la sfida. CAlcio d'inizio per il Barcellona, che nel primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale.

20:58

Spettacolo sugli spalti

I tifosi del Newcastle festeggiano il ritorno in Champions League con uno spettacolo sugli spalti: centinaia di bandiere bianco e nere e una scenografia mozzafiato che coinvolge tutto il St. James' Park.

20:51

Cresce l'attesa al St. James' Park

Tutto pronto al St.James' Park per Newcastle-Barcellona. Tra poco l'ingresso in campo delle due formazioni.

20:43

Newcastle-Barcellona, gli scontri diretti

Newscastle e Barcellona si sono affrontate quattro volte. Il parziale è nettamente a favore degli spagnoli, che hanno vinto tre scontri diretti. Gli inglesi si sono aggiudicati solo una delle quattro sfide.

20:34

Flick su Yamal e Rashford

20:24

Il cammino del Barcellona in Liga

Il Barcellona sarà costretto a rinunciare a Lamine Yamal. "Vediamo se riusciremo a recuperarlo almeno per domenica", le parole del"Ad ogni modo abbiamo una squadra forte e c’è Rashford che spero possa dimostrare nella sua Inghilterra quanto di buono fatto vedere a Valencia domenica scorsa".

Il Barcellona ha guadagnato dieci punti in campionato, frutto di tre vittorie (Osasuna, Levante e Valencia) e un pareggio (Rayo Vallecano).

20:15

Newcastle, il cammino in Premier

Il Newcastle ha portato a casa 5 punti nelle prime quattro giornate di Premier League, frutto di una vittoria con il Wolverhampton, due pareggi con Leeds e Aston Villa e una sconfitta con il Liverpool.

20:06

Barcellona, la formazione ufficiale

BARCELLONA (4-3-3): García; Koundé, Araujo, Cubarsì, G. Martin; de Jong, Pedri, Fermin Lopez; Raphinha, Lewandowski, Rashford. Allenatore: Flick.

20:06

Newcastle, la formazione ufficiale

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Eddie Howe

20:00

Tutto su Newcastle-Barcellona

Le ultime novità sulla sfida tra Newcastle e Barcellona, esordio in Champions League per gli uomini di Flick (LEGGI TUTTO)