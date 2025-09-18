Newcastle-Barcellona diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Il Barcellona di Flick esordisce in Champions League. I blaugrana, reduci dalla semifinale della scorsa edizione, affrontano il Newcastle, allenato da Howe, al St. James' Park. Senza Lamine Yamal, il tecnico degli spagnoli cercherà risposte da Lewandowski, chiamato a guidare l'attacco. Segui la diretta della sfida...
21:41
39' - Raphinha sfiora la traversa
Calcio di punizione pericoloso per il Barcellona: Raphinha fa girare il pallone sopra la barriera, ma la palla si perde alta.
21:40
38' - Ci prova Rashford
Dopo un buon inizio del Newcastle, il Barcellona inizia a crescere: Rashford si libera e calcia. Il tiro, deviato, si perde sul fondo.
21:37
36' - Azione prolungata del Barcellona
Azione lunghissima del Barcellona: prima Lewandowski (con un tentativo in acrobazia), poi Raphina, tentano il tiro. La conclusione del fantasista blaugrana si perde sul fondo.
21:30
28' - Giallo per Joelinton
Cartellino giallo per Joelinton, che strattona Pedri a centrocampo: primo ammonito della sfida
21:25
23' - Garcia salva il Barcellona
Contropiede velocissimo del Newcastle: Elanga si invola sulla destra e serve Burnes sul secondo palo: conclusione di prima intenzione e miracolo del portiere Garcia.
21:21
18'- Lewandowski pericoloso
Cross da destra, Lewandowski salta con il portiere Pope che sembrava in anticipo: l'uscita del numero uno non è impeccabile e rischia di franare addosso al centravanti del Barcellona. L'arbitro lascia proseguire.
21:11
9' - Primo squillo del Barcellona
Gran giocata di Rashford, che supera un avversario, si invola sulla sinistra e una volta in area, calcia con il destro: palla sul fondo. Primo squillo del Barcellona.
21:10
8' - Partenza sprint del Newcastle
Grande aggressività del Newcastle, che sta mettendo in difficoltà il Barcellona. Barnes si presenta a tu per tu con il portiere, ma calcia sul fondo. L'attaccante era comunque in fuorigioco. Passa un minuto e ancora Barnes va al tiro dopo un uno-due con Tonali: conclusione parata.
21:07
6' - Newcastle pericoloso
Newcastle vicino al vantaggio: Elanga si invola sulla destra e mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale si avventa Gordon. Il centravanti non arriva per un soffio all'appuntamento con la deviazione ravvicinata.
21:03
2' - Ferran Torres ci prova dal limite
Primo tentativo della gara: Ferran Torres si accentra e calcia con il mancino. Il tiro si perde lontanissimo dai pali.
21:01
1' - Si parte
Inizia la sfida. CAlcio d'inizio per il Barcellona, che nel primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale.
20:58
Spettacolo sugli spalti
I tifosi del Newcastle festeggiano il ritorno in Champions League con uno spettacolo sugli spalti: centinaia di bandiere bianco e nere e una scenografia mozzafiato che coinvolge tutto il St. James' Park.
20:51
Cresce l'attesa al St. James' Park
Tutto pronto al St.James' Park per Newcastle-Barcellona. Tra poco l'ingresso in campo delle due formazioni.
20:43
Newcastle-Barcellona, gli scontri diretti
Newscastle e Barcellona si sono affrontate quattro volte. Il parziale è nettamente a favore degli spagnoli, che hanno vinto tre scontri diretti. Gli inglesi si sono aggiudicati solo una delle quattro sfide.
20:34
Flick su Yamal e RashfordIl Barcellona sarà costretto a rinunciare a Lamine Yamal. "Vediamo se riusciremo a recuperarlo almeno per domenica", le parole del tecnico Flick. "Ad ogni modo abbiamo una squadra forte e c’è Rashford che spero possa dimostrare nella sua Inghilterra quanto di buono fatto vedere a Valencia domenica scorsa".
20:24
Il cammino del Barcellona in Liga
Il Barcellona ha guadagnato dieci punti in campionato, frutto di tre vittorie (Osasuna, Levante e Valencia) e un pareggio (Rayo Vallecano).
20:15
Newcastle, il cammino in Premier
Il Newcastle ha portato a casa 5 punti nelle prime quattro giornate di Premier League, frutto di una vittoria con il Wolverhampton, due pareggi con Leeds e Aston Villa e una sconfitta con il Liverpool.
20:06
Barcellona, la formazione ufficiale
BARCELLONA (4-3-3): García; Koundé, Araujo, Cubarsì, G. Martin; de Jong, Pedri, Fermin Lopez; Raphinha, Lewandowski, Rashford. Allenatore: Flick.
20:06
Newcastle, la formazione ufficiale
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Eddie Howe
20:00
Tutto su Newcastle-Barcellona
