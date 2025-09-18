Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Newcastle-Barcellona diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Gli spagnoli di Flick, impegnati al St. James' Park, nella gara d'esordio del torneo
Newcastle
Newcastle
    Barcellona
    Barcellona
      0 - 0
      43' 1° tempo
      Champions League - 18.09.2025
      St. James' Park

      Arbitro Glenn Nyberg
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Newcastle
      0 - 0
      43' 1° tempo
      Barcellona
      9 min
      Aggiorna

      Il Barcellona di Flick esordisce in Champions League. I blaugrana, reduci dalla semifinale della scorsa edizione, affrontano il Newcastle, allenato da Howe, al St. James' Park. Senza Lamine Yamal, il tecnico degli spagnoli cercherà risposte da Lewandowski, chiamato a guidare l'attacco. Segui la diretta della sfida...

      21:41

      39' - Raphinha sfiora la traversa

      Calcio di punizione pericoloso per il Barcellona: Raphinha fa girare il pallone sopra la barriera, ma la palla si perde alta. 

      21:40

      38' - Ci prova Rashford

      Dopo un buon inizio del Newcastle, il Barcellona inizia a crescere: Rashford si libera e calcia. Il tiro, deviato, si perde sul fondo. 

      21:37

      36' - Azione prolungata del Barcellona

      Azione lunghissima del Barcellona: prima Lewandowski (con un tentativo in acrobazia), poi Raphina, tentano il tiro. La conclusione del fantasista blaugrana si perde sul fondo. 

       

      21:30

      28' - Giallo per Joelinton

      Cartellino giallo per Joelinton, che strattona Pedri a centrocampo: primo ammonito della sfida

      21:25

      23' - Garcia salva il Barcellona

      Contropiede velocissimo del Newcastle: Elanga si invola sulla destra e serve Burnes sul secondo palo: conclusione di prima intenzione e miracolo del portiere Garcia. 

      21:21

      18'- Lewandowski pericoloso

      Cross da destra, Lewandowski salta con il portiere Pope che sembrava in anticipo: l'uscita del numero uno non è impeccabile e rischia di franare addosso al centravanti del Barcellona. L'arbitro lascia proseguire. 

      21:11

      9' - Primo squillo del Barcellona

      Gran giocata di Rashford, che supera un avversario, si invola sulla sinistra e una volta in area, calcia con il destro: palla sul fondo. Primo squillo del Barcellona.

      21:10

      8' - Partenza sprint del Newcastle

      Grande aggressività del Newcastle, che sta mettendo in difficoltà il Barcellona. Barnes si presenta a tu per tu con il portiere, ma calcia sul fondo. L'attaccante era comunque in fuorigioco. Passa un minuto e ancora Barnes va al tiro dopo un uno-due con Tonali: conclusione parata. 

      21:07

      6' - Newcastle pericoloso

      Newcastle vicino al vantaggio: Elanga si invola sulla destra e mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale si avventa Gordon. Il centravanti non arriva per un soffio all'appuntamento con la deviazione ravvicinata. 

       

      21:03

      2' - Ferran Torres ci prova dal limite

      Primo tentativo della gara: Ferran Torres si accentra e calcia con il mancino. Il tiro si perde lontanissimo dai pali. 

      21:01

      1' - Si parte

      Inizia la sfida. CAlcio d'inizio per il Barcellona, che nel primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale.

      20:58

      Spettacolo sugli spalti

      I tifosi del Newcastle festeggiano il ritorno in Champions League con uno spettacolo sugli spalti: centinaia di bandiere bianco e nere e una scenografia mozzafiato che coinvolge tutto il St. James' Park.

      20:51

      Cresce l'attesa al St. James' Park

      Tutto pronto al St.James' Park per Newcastle-Barcellona. Tra poco l'ingresso in campo delle due formazioni.

      20:43

      Newcastle-Barcellona, gli scontri diretti

      Newscastle e Barcellona si sono affrontate quattro volte. Il parziale è nettamente a favore degli spagnoli, che hanno vinto tre scontri diretti. Gli inglesi si sono aggiudicati solo una delle quattro sfide.

      20:34

      Flick su Yamal e Rashford

      Il Barcellona sarà costretto a rinunciare a Lamine Yamal. "Vediamo se riusciremo a recuperarlo almeno per domenica", le parole del tecnico Flick. "Ad ogni modo abbiamo una squadra forte e c’è Rashford che spero possa dimostrare nella sua Inghilterra quanto di buono fatto vedere a Valencia domenica scorsa".

      20:24

      Il cammino del Barcellona in Liga

      Il Barcellona ha guadagnato dieci punti in campionato, frutto di tre vittorie (Osasuna, Levante e Valencia) e un pareggio (Rayo Vallecano).

      20:15

      Newcastle, il cammino in Premier

      Il Newcastle ha portato a casa 5 punti nelle prime quattro giornate di Premier League, frutto di una vittoria con il Wolverhampton, due pareggi con Leeds e Aston Villa e una sconfitta con il Liverpool.

      20:06

      Barcellona, la formazione ufficiale

      BARCELLONA (4-3-3): García; Koundé, Araujo, Cubarsì, G. Martin; de Jong, Pedri, Fermin Lopez; Raphinha, Lewandowski, Rashford. Allenatore: Flick.

      20:06

      Newcastle, la formazione ufficiale

      NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Eddie Howe

      20:00

      Tutto su Newcastle-Barcellona

      Le ultime novità sulla sfida tra Newcastle e Barcellona, esordio in Champions League per gli uomini di Flick (LEGGI TUTTO)

       

      St. James' Park - Newcastle

