Dove vedere Chelsea-Benfica in tv? Sky o Prime Video, orario

Allo Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Benfica di José Mourinho nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League . I Blues sono reduci dalla sconfitta per 3-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern , i biancorossi portoghesi dal ko interno (3-2) contro il Qarabag , che è costata la panchina a Bruno Lage : affidata allo Special One.

Chelsea-Benfica, l'orario

Chelsea-Benfica è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra.

Dove vedere Chelsea-Benfica in diretta tv

Chelsea-Benfica sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport al canale 254.

Chelsea-Benfica, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire Chelsea-Benfica anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.