Dove vedere Chelsea-Benfica in tv? Sky o Prime Video, orario

Allo Stamford Bridge la gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili scelte di formazione di Maresca e Mourinho

Allo Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Benfica di José Mourinho nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I Blues sono reduci dalla sconfitta per 3-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern, i biancorossi portoghesi dal ko interno (3-2) contro il Qarabag, che è costata la panchina a Bruno Lage: affidata allo Special One.

Chelsea-Benfica, l'orario

Chelsea-Benfica è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra.

Dove vedere Chelsea-Benfica in diretta tv

Chelsea-Benfica sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport al canale 254.

Chelsea-Benfica, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire Chelsea-Benfica anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Maresca e Mourinho

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Fernandez, George; João Pedro. A disposizione: Jorgensen, Curd, Badiashile, Hato, James, Acheampong, Gittens, Andrey Santos, Walsh, Guiu, Estevao, Garnacho. Allenatore: Maresca.

Indisponibili: Palmer, Delap, Colwill, Adrabioyo, Buonanotte.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Enzo Barranechea, Ríos; Lukébakio, Pavlidis, Sudakov. A disposizione: Soares, L. Lopes, Araujo, Obrador, Gonçalo Oliveira, Barreiro, João Veloso, João Rego, Diogo Prioste, Araujo, Ivanovic, Schjelderup. Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Bah, Manu Silva, Nuno Felix, Bruma.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

