Villarreal, Marcelino: "Juve in ricostruzione? Non ci crede nessuno, è uno squadrone"

Dopo la sconfitta in casa del Tottenham, prima partita caslinga in questa edizione della Champions League per il Villarreal . La squadra di Marcelino ospita all'Estadio de la Ceramica la Juventus , reduce da tre pareggi consecutivi tra Borussia Dortmund, Verona e Atalanta. L'allenatore degli spagnoli ha presentato la sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita: "Rispettiamo molto un rivale forte come la Juve, ma vogliamo vincere e dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Nessuno crede alla storia che sia in costruzione, è uno squadrone e ha giocatori di livello mondiale: Conceicao , Yildiz e Vlahovic c'erano già l'anno scorso, Openda lo voleva mezza Europa, preferirei che fossero infortunati (ride, ndr). Ma vogliamo affrontare i migliori".

Villarreal, le parole di Marcelino e Renato Veiga prima della Juve

Nel Villarreal sarà titolare una vecchia conoscenza della Juve, Renato Veiga. Il brasiliano era arrivato in prestito nella scorsa stagione dal Chelsea e in pochi mesi ha subito dato la sua impronta alla difesa diventando in poco tempo uno dei giocatori più amati dai tifosi bianconeri. In estate però il riscatto non è arrivato e ora difenderà la maglia degli spagnoli: "Sono felice per loro perché con Tudor stanno facendo un grande lavoro. Mi sono trovato molto bene a Torino, non sono rimasto deluso per la mia mancata conferma in bianconero perché ci sono stati tanti fattori. Adesso sono contento qui in Spagna: abbiamo un grande fuoco dentro, vogliamo fare una grande gara e vincere".