Villarreal, Marcelino: "Juve in ricostruzione? Non ci crede nessuno, è uno squadrone"

Dopo la sconfitta in casa del Tottenham, prima partita caslinga in questa edizione della Champions League per il Villarreal. La squadra di Marcelino ospita all'Estadio de la Ceramica la Juventus, reduce da tre pareggi consecutivi tra Borussia Dortmund, Verona e Atalanta. L'allenatore degli spagnoli ha presentato la sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita: "Rispettiamo molto un rivale forte come la Juve, ma vogliamo vincere e dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Nessuno crede alla storia che sia in costruzione, è uno squadrone e ha giocatori di livello mondiale: Conceicao, Yildiz e Vlahovic c'erano già l'anno scorso, Openda lo voleva mezza Europa, preferirei che fossero infortunati (ride, ndr). Ma vogliamo affrontare i migliori".
Villarreal, le parole di Marcelino e Renato Veiga prima della Juve
Nel Villarreal sarà titolare una vecchia conoscenza della Juve, Renato Veiga. Il brasiliano era arrivato in prestito nella scorsa stagione dal Chelsea e in pochi mesi ha subito dato la sua impronta alla difesa diventando in poco tempo uno dei giocatori più amati dai tifosi bianconeri. In estate però il riscatto non è arrivato e ora difenderà la maglia degli spagnoli: "Sono felice per loro perché con Tudor stanno facendo un grande lavoro. Mi sono trovato molto bene a Torino, non sono rimasto deluso per la mia mancata conferma in bianconero perché ci sono stati tanti fattori. Adesso sono contento qui in Spagna: abbiamo un grande fuoco dentro, vogliamo fare una grande gara e vincere".