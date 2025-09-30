Atalanta-Bruges diretta Champions League: segui la sfida di oggi LIVE

18:16

Le parole di Percassi sulle condizioni di Scamacca

Luca Percassi a Sky Sport: "Ederson e Lookman? Siamo contenti, sono due ragazzi di cui conosciamo il valore. Speriamo di recuperare tutti i giocatori. Ogni partita fare punti è difficile e importante fare i punti ci teniamo ma conosciamo il valore del club. Ci saranno delle difficoltà, ma le affronteremo da Atalanta. Scamacca? Siamo fiduciosi nel suo recupero, ci vuole un po' di pazienza ma dopo le soste delle nazionali avremo delle risposte importanti. A volte gli infortuni danno opportunità a ragazzi che sulla carta partono in seconda fila, ma il mister ha a disposizione una rosa competitiva. Dobbiamo andare avanti su questa squadra sbagliando il meno possibile".

18:07

Le dichiarazioni di Juric prima di Atalanta-Bruges

Juric a Sky Sport: "Lookman e Ederson sono giocatori di qualità, oggi è una buona occasione per cominicare a giocare. Vediamo come stanno, sono due atleti ottimi. Bernasconi? Abbiamo tante partite ravvicinate, a Parigi ha fatto un'ottima partita e ho fiducia in lui. Abbiamo preparato gli ultimi dettagli, ora dobbiamo giocare bene. Sappiamo che l'anno scorso il Bruges qui ha dominato passando il turno, oggi vogliamo fare meglio".

18:02

La panchina del Club Bruges

A disposizione : van den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Siquet, Osuji, Audoor, Diakhon, Campbell.

17:56

La panchina dell'Atalanta

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta.

17:42

Club Bruges, la formazione ufficiale

CLUB BRUGES (4-5-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. Allenatore: Nicky Hayden

17:40

Atalanta, la formazione titolare: c'è Lookman

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

17:37

Atalanta-Club Bruges: l'orario

Il calcio d'inizio della sfida tra Atalanta e Club Bruges è in programma alle ore 18:45.

Gewiss Stadium - Bergamo