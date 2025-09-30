L'Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva

Dominante e in controllo del gioco, proprio come aveva chiesto Chivu. L' Inter segue alla lettera i dettami del suo allenatore e fa due su due in Champions League, superando con tre gol lo Slavia Praga al termine di una partita risolta e governata con brillantezza e esperienza. Ottima la prestazione di Dumfries sulla sinistra, decisivo anche in zona gol con la firma del 2-0 in mezzo alla doppietta di Lautaro. La quarta vittoria consecutiva, contando anche il campionato, conferma i segnali positivi delle ultime settimane e mette in risalto la lunghezza e la qualità della rosa nerazzurra.

Thuram ispirato, Lautaro a segno

Rispetto alla formazione vincente di Cagliari, infatti, Chivu ne cambia addirittura sette. Dentro Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Sucic, Zielinski e Dimarco. Fuori Martinez, Akanji, De Vrij, Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Una vera rivoluzione, da cui si salvano soltanto Bastoni in difesa, Calhanoglu in mezzo al campo e la coppia Lautaro-Thuram in attacco. I due attaccanti nerazzurri si dimostrano da subito in serata e al 13' creano insieme la prima buona occasione: il francese chiude la combinazione stretta con l'argentino e lascia partire una conclusione dal limite che Stanek respinge. Nonostante la squadra di Chivu spinga molto, lo Slavia rimane molto corto e compatto e trovare spazi resta molto complicato. Al 23' ci prova Lautaro con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, ma non riesce ad inquadrare la porta. Visto che però la fortuna te la devi cercare, alla mezzora l'argentino si ritrova il gol tra i piedi: su retropassaggio di Doudera, Stanek si avventura in uno sciagurato appoggio orizzontale per Zima che Lautaro sfrutta rapido, intercettando il pallone e appoggiando in rete.

A segno anche Dumfries

Il grave errore difensivo abbassa l'umore e l'attenzione dello Slavia, mentre l'Inter cresce e poco dopo raddoppia. Da un'iniziativa partita da Acerbi, al 34' Thuram affonda sulla sinistra e mette in mezzo dove Dumfries chiude sul primo palo realizzando il 2-0. In avvio di ripresa lo Slavia prova qualche timida reazione, ma senza grande convinzione. I nerazzurri sono in pieno controllo del gioco e continuano a creare occasioni. Al 14' Lautaro serve in verticale Sucic con uno splendido suggerimento, ma Chaloupek è bravissimo a negare la rete al centrocampista. Il terzo gol è solo rimandato, perché al 20' un'ottima combinazione tra Thuram e Bastoni regala a Lautaro la palla perfetta per la sua doppietta. Con il risultato ormai al sicuro, Chivu cambia Thuram (uscito dolorante proprio dopo il il tacco per Bastoni), Lautaro, Bisseck e Zielinski inserendo Esposito, Bonny, Akanji e Barella. Poi dentro anche Darmian per Dumfries. Il resto è passerella, tra gli applausi convinti di San Siro.