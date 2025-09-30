Il bel gesto di Mourinho a Stamford Bridge: va a calmare i tifosi del Benfica, cosa è successo

Non si sono lasciati bene e non hanno fatto nulla per nasconderlo: in occasione della sfida tra Chelsea e Benfica, a Stamford Bridge, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League, i suppoters portoghesi hanno iniziato un lancio di oggetti nei confronti di Enzo Fernandez, che nel gennaio del 2023 ha salutato proprio il Benfica per trasferirsi in Inghilterra con la maglia del Chelsea.